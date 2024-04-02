Apple Watch için alınan yeni bir patent, bu akıllı saatin bir cankurtarana dönüşeceğini ortaya koydu. Apple'ın bu patenti son kullanıcıya ulaştırıp ulaştırmayacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, akıllı saatleriyle ilgili dikkat çeken bir patent aldı. Bu patent bir gün Apple Watch'lara gelirse bu cihazlar boğulmalara karşı önemli bir silah hâline gelebilir. Peki Apple'ın yeni patenti, tam olarak nasıl çalışacak?

Apple Watch'un SOS özelliği, zaten hâlihazırda olası kazaları tespit edebiliyor. Yeni patent, bunu bir adım daha öteye taşıyor. Patente göre kullanıcı, yüzme bilip bilmediğini saate yazacak. Saatin sensörleri de bu girdiye göre çalışacak. Diyelim ki yüzme bilmeyen birisi, havuz veya denizin derin bir noktasına indi. Böyle bir durumda Apple Watch devreye girecek.

Cankurtaranlara bile bilgi verilebilir

Patente göre Apple Watch, olağan dışı bir durum yaşanması hâlinde çevredeki cihazlara uyarı vermeye başlayacak. Apple'a göre bu uyarı, cankurtaranların Apple Watch'una bile gönderilebilecek. Böylelikle SOS işlevi, amatör yüzücünün hayatının kurtarılmasını sağlamış olacak. Apple, tüm sürecin otomatik olarak gerçekleşeceğini söylüyor.

Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki patenti alınan her teknoloji, son kullanıcıya ulaşmayabiliyor. Apple Watch için alınan yeni patent, bir gün kullanıcılara ulaşabilir. Veya Apple, bunu gerçekten gerekli görmez ve özellik, tarihin tozlu raflarına karışabilir. Tüm bunu anlamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.