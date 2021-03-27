Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi Apple, akıllı saati Apple Watch'ın normal dışı şartlara dayanabilecek bir modelini piyasaya sürebilir. Bloomberg kaynakları, bu saatin bu yıl içinde veya önümüzdeki yıl tanıtılabileceğini söyledi.

Teknolojik cihazlarda piyasaya yön veren en önemli isimlerden birisi olan Apple, akıllı saat konusunda şu anda sektörde başı çekiyor. Sunduğu özelliklerle çok az rakibe sahip olan Apple Watch, her ne kadar marifetli olsa da yine de bir konuda eksik kalıyor. Apple'ın akıllı saatleri, piyasadaki pek çok akıllı saat gibi diğer sporlara göre daha şiddetli ve hareketli olan sporlarda dayanıklılığını gösteremiyor.

Bu duruma bir çare bulmak ve dayanıklı bir akıllı saate ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirket, Bloomberg'in haberine göre harekete geçti. Bloomberg, Apple'ın daha dayanıklı bir Apple Watch modeli üzerinde çalıştığını iddia etti. Habere göre Apple, şirket içinde yeni akıllı saat modeli için "Explorer Edition" ismini kullanıyor.

Bu yıl veya 2022'de tanıtılabilir:

Haberde Apple'ın bu akıllı saat modelini ne zaman piyasaya süreceğine dair de bazı detaylar yer alıyor. Buna göre şirket, dayanıklı akıllı saatini bu yılın ilerleyen aylarında ya da 2022 yılı içinde tanıtabilir. Şirketin yeni akıllı saati tanıtıldığında günümüzde Nike ve Apple Watch SE modellerinde olduğu gibi akıllı saatler arasında ek bir seçenek eklenecek.

Bloomberg'in kaynakları, Apple Watch Explorer Edition'un neler sunacağına dairse standart Apple Watch ile aynı özellikleri ve kapasiteyi taşıyacağını belirtti. Fakat akıllı saatin dış kısmında bulunan alüminyum, çelik ve titanyum materyalleri saati daha dayanıklı kılacak bir kılıf için ortadan kaldırılabilir.

Bloomberg'in haberindeki diğer detaylara göre Apple, aslında 2015 yılında da dayanıklı bir Apple Watch modeli sunmayı planlamış. Fakat şirket bu fikrinden geri dönmüş. Şu anda yeni akıllı saatin yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu göz önüne alırsak Apple'ın böyle bir planı olsa dahi gerçeğe dönüşüp dönüşemeyeceğini ancak ilerleyen zamanlarda anlayabileceğiz.