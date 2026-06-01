Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, girdiği ÖTV diliminden dolayı Türkiye'deki en ucuz Ferrari olabilir.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ferrari, geçtiğimiz hafta yıllardır beklenen ilk tamamen elektrikli otomobili Luce’yi resmen tanıtmıştı. Ancak araç, lansmanının yapıldığı günden beri sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Ferrari Luce’nin Türkiye’ye de gelmesi beklenirken Otomobil Gazetecisi Emre Özpyenirci, araç hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Özpeynirci’nin aktardığına göre Ferrari Luce, ülkemizde en uygun fiyatlı Ferrari olabilir.

%75 ÖTV ile Türkiye’deki en ucuz Ferrari olabilir

Özpeynirci, paylaşımında Luce modelinin elektrikli olduğu için Türkiye’de %75’lik ÖTV dilimine gireceğini aktardı. Bu da onu ülkedeki en ucuz Ferrari yapabilir. 550 bin euro’luk Avrupa fiyatı üzerinden hesaplandığında Türkiye’de 1 milyon euro (53,4 milyon TL) fiyatı olabilir.

Benzinli olsaydı fiyatı ne kadar olurdu diye soranlara da yanıt var. Öyle bir durumda araç %220’lik ÖTV dilimine gireceği için 2 milyon euro’luk (106 milyon TL) fiyatla gelirdi. Ancak elektrikli olması yarı yarıya daha düşük fiyatlı olacağı anlamına geliyor. Tabii ki bu durum aracın fiyatının her halükârda korkunç seviyelerde olacağını değiştirmiyor

