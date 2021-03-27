Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Smart Band 6'yı tanıtacağı tarihi açıkladı. Akıllı bileklik, şirketin birçok yeni ürününü tanıtacağı pazartesi günü karşımıza çıkacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, pek çok akıllı cihaz türüyle karşımıza çıkıyor. Şirket, bu pazartesi günüyse uzun zamandır merakla beklediğimiz yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat şirketin tam olarak kaç tane cihazını tanıtacağı bilinmiyor çünkü her gün yeni bir haber geliyor. Son gelen habere göreyse Xiaomi, akıllı bilekliği Mi Smart Band 6'yı da bu etkinlikte tanıtacak.

29 Mart'ta tanıtılacağı açıklanan Xiaomi'nin son ürünü Mi Smart Band 6, pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix serisi telefonların yanında yer alacak. Fakat Xiaomi, etkinlikte bu saydıklarımızın yanı sıra görüntü işlemek için kullanacağı yeni işlemcisini ve mobil cihazlar dışında hayatımızda yer alacak diğer yeni cihazlarını da tanıtacak.

Xiaomi Mi Smart Band 6 neler sunacak?

Xiaomi Mi Smart Band 6'nın neler sunacağı hakkında bugüne kadar çok fazla detay paylaşılmadı. Fakat doğal olarak yeni akıllı bilekliğin bir önceki model olan Mi Smart Band 5'ten daha fazla özelliğe sahip olacağını bekliyoruz. Yine de her iki akıllı bileklik de aynı tasarımı taşıyacağından, bu modelleri birbirinden ayırt etmek güç olabilir.

Bilekliğin yeni özellik olarak nelere yer vereceğine dair ortaya atılan iddialara göre kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği, bu özelliklerden birisi olacak. Bununla birlikte Mi Smart Band 6, Alexa asistan desteği ve entegre bir GPS'e de sahip olacak. Ortaya atılan bir diğer iddiaya göreyse bileklik, NFC ve NFC'siz olmak üzere iki farklı modelle piyasaya sürülecek.

Akıllı bilekliğin sahip olacağı fiyat hakkında da şu ana kadar kesin bir şey söylenmedi. Fakat genel anlamda ve özellikle bu tarz ürünlerinde bütçe dostu olan Xiaomi'nin yeni bilekliğini Mi Smart Band 5'le hemen hemen aynı seviyede fiyatla satışa sunacağını söyleyebiliriz. Bu da yeni bilekliğin ülkemizde 250-350 TL bandında satışa çıkabileceğini gösteriyor.