Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana satış rekorları kıran Apple Watch, önümüzdeki yıllarda yepyeni bir görünüme kavuşabilir. Bugün ortaya çıkan bir patent dosyası, Apple’ın akıllı saatindeki Digital Crown düğmesini dokunma ve ışık sensörleri ile donatmak istediğini gösteriyor.

İlk kez 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, kısa sürede Apple’ın en önemli gelir kalemlerinden birine dönüştü. Köklü markaları geride bırakarak, dünyanın en çok satan saat markası olmayı başaran Apple Watch, sektörün dijitalleşmesine ön ayak oldu.

Beşinci nesli geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan akıllı saat, önümüzdeki yıllarda çok daha işlevsel bir forma kavuşabilir. Apple Insider tarafından tespit edilen "Crown for An Electronic Watch" başlıklı bir patent dosyası, Apple’ın dokunma ve ışık sensörleri içeren yeni bir Digital Crown mimarisi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bildiğiniz üzere mevcut Apple Watch’larda yer alan Digital Crown’lar yani yan düğmeler, mekanik bir yapıya sahip ancak Apple’ın gelecek nesil akıllı saatlerine entegre etmek istediği Digital Crown, hareket etmeyecek. Kullanıcının hareketini algılamak için görüntü sensörü kullanacak olan düğme, çok daha sezgisel bir yapıya kavuşacak.

Tabii bu patentin ete kemiğe bürünüp bürünmeyeğini şu an için bilmiyoruz. Şirketler genellikle mühendislerinin tasarladığı her şeyin patentini alıyor. Elbette bunların bir çoğu nihai bir ürüne dönüşmeden patent arşivinde kaybolup gidiyor. Her şeye rağmen kapıyı açık tutmakta fayda var. Kim bilir, belki de Apple Watch Series 6’yı veya 7’yi yeni bir Digital Crown ile görebiliriz.