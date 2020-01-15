"3D Printing Nerd" adlı YouTube kanalını yöneten Joel Telling, Apple Watch'un kendisini yüksek kalp atış hızı ile uyarmasının ardından acil servise gitti. YouTuber doktorların yaptığı testlerin ardından taşikardisi olduğunu öğrendi.

Giyilebilir teknoloji ürünleri artık hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra acil durumlarda da imdadımıza yetişiyor. Apple Watch, bu kez bir YouTuber'a yüksek kalp atış hızı uyarısı verdi ve atış hızının 10 dakikadan fazla süredir 120 bpm'nin üzerinde olduğunu bildirerek tıbbi yardım almasını istedi.

3D Printing Nerd kanalını yöneten YouTuber Joel Telling, Apple Watch bildiriminin ardından acil servise gitti ve taşikardisi olduğunu öğrendi. Taşikardi, kalbin dinlenme halindeyken normalden daha hızlı attığı yaygın bir kalp ritmi bozukluğu. Egzersiz veya stres sırasında kalp atış hızınızın yükselmesi normal, ancak taşikardi dinlenme sırasında gerçekleşiyor.

Telling'e göre doktorlar, yaptıkları testin ardından pulmoner emboli veya düzensiz kalp atış hızı aktivitesine rastlamadılar. YouTuber, taşikardinin en olası sebebini son yaptığı seyahatten kaynaklanan stres ve dehidrasyon olduğunu söyledi. Hastanede sıvı takviyesi yapılmasının ardından Telling'in kalp atış hızı normal seviyelere döndü.

Apple Watch, Telling'i uyararak uzun vadeli etkileri olan bir rahatsızlığa karşı uyardı. Birçok insanın hayatını kurtaran akıllı saat, pasif sağlık izleme özelliklerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Taşikardinin kalp yetmezliğine, inmeye ve hatta ölüme yol açabileceği biliniyor.

Apple Watch, yüksek kalp atış hızı bildirim eşiğini ayarlamaya olanak sağlıyor. Böylece akıllı saat 10 dakikalık aralıklarda eşiğin üzerinde bir kalp atış hızı algıladığında anında bildirim gönderiyor.