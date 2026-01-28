Tümü Webekno
Apple Watch'un Hayat Kurtaran Hipertansiyon Bildirimi Özelliği Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Apple, akıllı saatlerinde bulunan hipertansiyon bildirimi özelliğini Türkiye'de aktifleştirdi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde hipertansiyon hastası olup olmadığını akıllı saatleri aracılığıyla tespit edebilecekler. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan Türkiye'deki Apple Watch kullanıcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, akıllı saatlerinin hipertansiyon bildirimi özelliğini ülkemizde aktif ettiğini duyurdu. Artık Türkiye'deki akıllı saat kullanıcıları da tansiyonlarını anbean takip edebilecekler.

Apple Sağlık uygulaması üzerinden aktif edilebilen özellik, arka planda çalışacak ve düzenli olarak tansiyon ölçümü yapacak. 30 günlük dönemler için yapılacak ölçümler kapsamında kullanıcının hipertansiyon yaşadığı tespit edilirse bildirim gönderilecek ve doktor yönlendirmesi yapılacak. Apple Watch sahipleri, bu özellik sayesinde sağlıklarını daha yakından takip etme fırsatı yakalamış olacaklar.

Peki ya doğruluk?

Apple, hipertansiyon bildirimi özelliği için oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu bağlamda; ilk aşamada 100 bin kullanıcının verilerini takip etmeye başlayan Apple, sonraki süreçte 2.000'den fazla katılımcı ile klinik testler gerçekleştirdi. Apple'a göre yapılan çalışmalar sayesinde 1 milyondan fazla kullanıcı, hipertansiyon hastası olduğunu öğrenecek.

Apple'ın Bu Yıl Tanıtmasını Beklediğimiz 20'den Fazla Ürün Apple'ın Bu Yıl Tanıtmasını Beklediğimiz 20'den Fazla Ürün

Apple, her şeye rağmen güven sorunu yaşayan kullanıcıların üçüncü taraf bir tansiyon aleti kullanmalarını ve elde edilen verileri karşılaştırmalarını tavsiye ediyor. Bu verilerin ilk doktor görüşmesi sırasında paylaşılması, hipertansiyonun daha erken teşhis edilmesi için kritik önem arz edebilir. Unutmayın; her yıl 1,4 milyar civarı insan, hipertansiyondan etkileniyor...

