Apple Watch’ın nabız izleme özelliği, pek çok kullanıcıyı hastaneye yönlendirdi. Sistemin uyardığı insanların çok küçük bir kısmında gerçekten kalp sorunlarına rastlandı.

Teknoloji firmaları, yeni ürünlerinde farklı alanlara odaklanarak ürünlerini rakiplerinin sunduğu ürünlerden daha farklı bir konuma yönlendirmeye çalışıyor. Bu alanların biri olan sağlıkta ise Apple, inovasyonlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Firmanın Apple Watch akıllı saatleri de nabız kontrol ve kalp durumu takibi özelliğine sahip. Bu özellik, risk altında olduğunu düşündüğü kullanıcıları hastanelere yönlendirebiliyor. Öte yandan özelliğin verdiği uyarı her zaman için anlamlı olmayabiliyor.

Gereksiz uyarıların çokluğu dikkat çekiyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Apple Watch, gereksiz derecede fazla kişi için doktor ziyareti tavsiyesinde bulunuyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerin kabaca yüzde 10’luk bir kısmında kalp damar sağlığı sorunları teşhis edilirken geri kalan uyarıların bir karşılığı bulunmuyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre evde sağlık takibini sağlayan cihazlar, sağlık sistemlerinin gereğinden sık kullanılmasına neden olabiliyor. Araştırmayı gerçekleştiren Mayo Klinik Tıp Koleji’nden Heather Heaton, bu durumun hem hastalar hem de sistem için çok maliyetli olabileceğini ifade ediyor.

Mayo Clinic’in Arizona, Florida, Wisconsin ve Iowa’daki tesislerinde yapılan çalışmalarda, Aralık 2018 ile Nisan 2019 arasında geçen altı aylık sürede Apple Watch sözcüğünün ne kadar sık telaffuz edildiğine odaklanıldı. Bu dönem, Apple Watch’ın yeni kalp sağlığı takip özelliğinin ilk ortaya çıktığı zaman dilimiydi.

Yalnızca 30 hasta tespit edildi

Araştırmacılar, 264 hastanın durumunu inceledi. Sonuç olarak yalnızca 30 hastaya kardiyak sorun teşhisi konuldu. Bu hastaların 58’inde bilinen bir sağlık sorunu da bulunuyordu. Saatin alarminden özel olarak bahseden hasta sayısı da 41 oldu.

Araştırmacılara göre bu durumun altında yanlış doğrulamalar yer alıyor. Yani yapılan test, sonuç negatif olsa da pozitif çıkabiliyor. Özellikle değerlendirme konusunda bu tür hatalar verilerin yanlış toplanmasına ve değerlendirmelerin hatalı olmasına neden oluyor.

Daha önce de yeni teknolojilerin bu tür sorunlar yaşadığını görmüştük. Zaman ilerledikçe bu özellikler daha da gelişecek ve doğru hale gelecek.