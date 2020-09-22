Piyasaya sürülen teknolojik ürünlerin içini açan iFixit ekibi, bu kez de Apple'ın yeni akıllı saatini inceledi. Bu bağlamda Watch Series 6'nın içini açan ekip, yeni nesil akıllı saat ile Watch Series 5 arasında ne gibi farkların olduğunu gözler önüne serdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saati Watch Series 6'yı duyurdu. Watch Series 5'e göre neredeyse her alanda iyileştirmelerin yapıldığı Apple'ın yeni akıllı saati, teknolojik ürünlerin içini açmasıyla bilinen iFixit ekibi tarafından da ele alındı. Ekip, yaptığı incelemeler sonucunda Watch Series 6'nın aslında daha büyük bataryasının olduğu sonucuna ulaştı.

Apple, Watch Series 6'da iki farklı boyut tercih etti. Bu boyutlar, 40 milimetre ve 44 milimetre olarak karşımıza çıkıyor. iFixit ekibi tarafından yapılan incelemeler, 40 milimetrelik Watch Series 6'nın pilinin önceki nesle göre yüzde 8.5 daha büyük olduğunu, 44 milimetrelik versiyondaki bataryanınsa yüzde 3.5 daha büyük olduğunu gösteriyor. Ancak bu büyüme, her iki varyantta da kullanım süresini etkilememiş gibi görünüyor. Çünkü Apple tarafından yapılan açıklamalara göre Watch Series 6'nın her iki varyantı da 18 saat kullanım imkanı sunuyor. Bu süre, Watch Series 5 ile aynı.

Apple Watch Series 6'nın içi işte böyle görünüyor

Apple Watch Series 6'da yer alan önemli değişikliklerden bir tanesi de "taptic engine" olarak bilinen titreşim motoru. Geliştirici ekip, yeni akıllı saatte bu motoru biraz daha büyükmüş durumda. Ayrıca Apple'ın yeni nesil taptic engine'i, yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak metalleri ve tungsten kullanılarak imal edilmiş. Şirket, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda iPhone modelleri için geliştirilen taptic engine'in geri dönüştürülmüş malzemelerden üretileceğini açıklamıştı. 2020 yılına geldiğimizde Watch Series 6'da da bunun gerçekleştirildiğini görüyoruz.

iFixit ekibinin Watch Series 6'nın içini açması, Apple'ın yeni akıllı saatinde "Force Touch" teknolojisinin bulunmadığını gösteriyor. Bu teknoloji, dokunmatik yüzeylere uygulanan dokunma basıncının tespit edilmesini sağlıyordu. Aslına bakacak olursak watchOS 7'nin beta sürümlerinde bu özelliğin kalkacağı biliniyordu. iFixit'in çalışmaları, bu teknolojinin artık olmadığını açıkça gösteriyor ve ekibe göre bu işlem, Watch Series 6'nın tamir edilebilirliğini iyileştiriyor.

Apple, Watch Series 6'nın tanıtımı sırasında en çok kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesini sağlayan sensör üzerine konuştu. Hal böyle olunca da iFixit ekibi, akıllı saatte bulunan bu sensöre ulaşmak istediler. Ancak bu işlem başarısız oldu. Çünkü Apple, Watch Series 6'nın kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesini sağlayan sensörü ekran ile sensörlerin arasına yerleştirmiş. Bu riske girmeyi tercih etmeyen ekip, sensöre ulaşmak istediklerinde parçaların muhtemelen kırılacağını söylüyor.

Watch Series 6'da yapılan tüm iyileştirmeler, yeni akıllı saatin nispeten incelmesini sağlamış durumda. Watch Series 5'in 10.74 milimetre kalınlığa sahip olduğu zaten bilinen bir şey. Bu ölçümü Watch Series 6 için yapan ekip, yeni akıllı saatin kalınlığının 10.4 milimetreye düştüğünü açıklıyor. Aradaki farkı gözle görmek, pek de mümkün değil gibi görünüyor.