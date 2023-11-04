Apple'ın akıllı saatlerinde kullandığı 'Kaza Algılama Özelliği' sayesinde, araba kazası geçirmemesine rağmen bir adamın hayatını kurtardı.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 14 serisi, Watch 8, SE (2.nesil) ve Ultra modelleri ile kullanıma sunduğu 'Kaza Algılama Özelliği' ile pek çok insanın hayatını kurtarmasına vesile oldu.

Bu özellik sayesinde cihazlar, kullanıcının bir kaza yaptığını algılayabiliyor ve telefona erişememeleri durumunda yetkilileri otomatik olarak arayıp yardım çağırmalarını sağlıyor. Tabii bu özelliğin sadece araba kazalarında değil, scooter ile kaza yapıldığında da çalışabildiğini bir Apple Insider editörü, yaşadığı tatsız bir deneyim ile anlatıyor.

Apple Insider'da çalışan bir editörün, araba kazası yapmamasına rağmen hayatı kurtuluyor.

Apple Insider'da çalışan Daniel Dilger, bu özellik sayesinde hayatı kurtulan ilk kişi değil. Dilger, arabasını park ettiği yere hızlıca gidebilmek için bir scooter kiralıyor. Ancak scooter seyahatinde bir kaza geçiriyor ve bir otoyolun üstünden geçen köprüde yarı baygın bir hâlde kalıyor.

Gözünün üst kısmında derin bir yarık oluşan Dilger, çok fazla kan kaybetmeye başlıyor ve bilincini kaybediyor. O esnada kolundaki Apple Watch, kaza algılama özelliği ile ilk yardım ekiplerini arıyor ve olay yerine yardım ekiplerinin gelmesini sağlıyor.

Scooter'ı ile kaza yapan Daniel Dilger'ın hastanedeki bir görüntüsü.

Araba kazası yaşamamasına rağmen ciddi bir kaza geçirdiğini ve Apple Watch'un 20 saniye içinde kaza algılama uyarısına cevap vermediği için 30 dakika içinde sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini söyleyen Dilger, hayatını Apple Watch'a borçlu.

Kimsenin bu özelliğe ihtiyaç duymasını istemeyiz ancak Apple, ürünlerine eklediği bu faydalı özellikler ile kullanıcı dostu bir marka olmaya devam ediyor.