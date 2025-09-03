Apple, 2022 yılında duyurduğu uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE'yi bu yıl yenileyecek. Peki Apple Watch SE 3 tüketicilere neler sunacak? Fiyatı ne olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, oldukça hareketli bir sürece girmiş durumda. Zira şirket, 9 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte en yeni ürünlerini duyuracak. iPhone 17 serisine ek olarak Apple'ın en yeni akıllı saatleri ve kablosuz kulaklıklarıyla tanışma imkânı yakalayacağız.

Peki 9 Eylül'de duyurulacak ürünlerden biri olacak Apple Watch SE 3, tüketicilere neler sunacak? Bu akıllı saatin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Bu içeriğimizde üçüncü nesil Apple Watch SE'ye yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Apple Watch SE 3

Daha modern bir tasarıma sahip olacak

Apple Watch SE 3, genel tasarımı ile SE 2'ye benzer olacak. Ancak yeni akıllı saatte daha ince çerçeveler tercih edilecek. Böylelikle Apple Watch SE 3'ün daha modern görünmesi sağlanacak. Ayrıca Apple, uygun fiyatlı yeni akıllı saatinde 1.6 ila 1.8 inç arasında boyutlanan bir ekran tercih edecek. Apple Watch SE 3, alüminyum kasa kullanmaya devam edecek.

Apple Watch SE 3, sağlık özellikleriyle şaşırtmayacak

Apple'ın yeni akıllı saati, daha önceki nesillerde olduğu gibi seyreltilmiş sağlık özellikleriyle gelecek. Mesela bu akıllı saatte EKG ile kandaki oksijen seviyesinin ölçümü gibi özellikler bulunmayacak. Ancak kalp atış hızı ölçümü, uyku takibi ve solunum hızı ölçümü gibi özellikler üçüncü nesil Apple Watch SE'de bulunacak. Burada yeni bir özellik olarak uyku apnesi takibi özelliği görebiliriz. Ancak bu sadece bir ihtimal.

Sporcuların "yol arkadaşı" olacak!

Apple Watch SE 2, sporcular için gayet yeterli özellikler sunuyordu. Bu durum, Apple Watch SE 3 için de geçerli olacak. Yüzme, koşu ve fitness gibi spor aktiviteleri için kapsamlı analizler, Apple'ın 2025 model akıllı saatinde de bulunacak. Apple Watch SE 3, sahip olduğu spor takip özellikleriyle sporcuların yol arkadaşı olacak diyebiliriz.

Teknik tarafta iyileştirmeler yapılacak!

Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3'te de bulunacak S11 çipiyle gelecek. Bu verimli işlemci, akıllı saatin kullanım süresinin artmasını sağlayacak. Ayrıca bu işlemci ile Apple Watch SE 3'ün performansı ve duyarlılığı artırılacak. Yapılan iyileştirmelerle Apple Watch SE 3'ün Siri entegrasyonu iyileşecek, çift dokunma hareketleri desteği gibi özellikler eklenecek.

Apple Watch SE 3 ne zaman çıkacak?

Apple'ın uygun fiyatlı yeni akıllı saati, 9 Eylül'deki lansmanda tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkacak. Akıllı saat, lansmanda duyurulacak diğer ürünlerle birlikte piyasaya sürülecek.

Apple Watch SE 3 fiyatı ne kadar olacak?

2022 yılında tanıştığımız Apple Watch SE 2, 249 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Bu fiyatın yeni modelde değişmesi beklenmiyor. Çünkü şirket, Apple Watch SE'yi düşük bütçeli tüketiciler ile çocuklar için tasarlıyor. Olası bir fiyat artışı, hedef kitlenin bu akıllı saatten uzaklaşmasına yol açacak ve Apple da bunu istemeyecektir.