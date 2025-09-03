Apple'ın yepyeni akıllı saati Watch Series 11, 9 Eylül'de resmen duyurulacak. Peki bu akıllı saat neler sunacak? İşte Apple Watch Series 11 ile ilgili bildiğimiz her şey!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 9 Eylül'de gerçekleştireceği lansmanda iPhone 17 serisini tanıtacak. Ancak etkinlik, bundan çok daha fazlasına ev sahipliği yapacak. Mesela firmanın merakla beklenen yeni akıllı saatleri de 9 Eylül'deki lansmanda duyurulacak. Evet, Apple Watch Series 11'den bahsediyoruz.

Peki Apple Watch Series 11 tüketicilere neler sunacak? Bu akıllı saatin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak? Bu içeriğimizde Apple Watch Series 11'e yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11'de büyük bir tasarım değişikliği olmayacak

Apple'ın yeni akıllı saati, tasarım açısından geçtiğimiz yıl duyurulan akıllı saatlere benzerlik gösterecek. Burada göreceğimiz en büyük değişiklik, ekran çerçevesinin biraz daha incelmesi olacak.

Apple Watch Series 11'in ekranında 1 nit parlaklık özelliği korunmaya devam edecek

Apple Watch Series 10, 1 nit parlaklık değeri sunabilen bir ekrana sahipti. Bu özellik, Apple Watch Series 11'de korunmaya devam edecek. Always on Display modunu aktifleştiren kullanıcı, saatine bakmıyorken de ekran ışığını görecek. Tabii 1 nit, önemli bir seviye değil. En azından batarya performansını etkileyecek bir durum olmayacak.

Apple Watch Series 11, sağlık özellikleriyle gündem olacak

Apple'ın yeni akıllı saati, en çok da sağlık özellikleriyle dikkat çekecek diyebiliriz. Çünkü bu akıllı saat, bu yıl itibarıyla tansiyon ölçüm yeteneği kazanacak. Ancak bunu standart tansiyon ölçüm aletleri gibi düşünmeyin. Apple Watch Series 11, hipertansiyonu takip edecek. Risk durumunda ise kullanıcıyı bilgilendirecek.

Apple Watch Series 11, artık akıllı saatler için standart olarak görülen kalp atış hızı ölçümü, stres ölçümü, uyku takibi ve kandaki oksijen seviyesinin ölçümü gibi sağlık özelliklerini desteklemeye devam edecek. Kullanıcıya ait veriler, Apple'ın Sağlık uygulaması ile entegre edilecek.

Apple Watch Series 11'de kişisel spor eğitmeniniz olacak!

Apple Watch Series 11'in öne çıkan özelliklerinden biri de Workout Buddy olacak. Apple Intelligence kapsamında geliştirilen özellik, antrenman sırasında kişisel koçunuz gibi davranacak. watchOS 26 kapsamında duyurulan özelliği aktif etmek için bir iPhone ile bağlantı kurulmuş olması gerekecek.

Öte yandan; Apple'ın yeni akıllı saatinde onlarca kategorideki spor aktivitesi için destek verilecek. Apple Fitness uygulaması ile entegre kullanılabilecek spor takip özellikleri, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya devam edecek.

Apple Watch Series 11'in diğer teknik özellikleri:

Apple, yeni akıllı saati için yeni bir işlemci tasarladı. S11 olarak isimlendirilen bu işlemci, geçtiğimiz yıllarda duyurulan S10 işlemci üzerine inşa edildi. Hâl böyle olunca önemli bir performans farkı sunulmayacak. Ancak verimlilik artacak, akıllı saatin kullanım süresi iyileşecektir. Ayrıca Apple Watch Series 11, 5G bağlantısı da sunmaya başlayacak.

Apple Watch Series 11 ne zaman çıkacak?

Apple Watch Series 11, iPhone 17 ile duyurulacak. Akıllı saat, o hafta içerisine ön siparişe açılacak.

Apple Watch Series 11 fiyatı ne olacak?

Apple'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Watch Series 10 serisi akıllı saatleri 399 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Apple'ın bu yıl zam yapmasını beklemiyoruz.