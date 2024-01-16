ABD'li yetkililer, yeniden tasarlanan Apple Watch'ın ithalat yasağına tâbi olmayacağı yönünde karar aldı.

Masimo adlı sağlık teknoloji firması, Apple'ın Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinde kendi teknolojilerinin kullanıldığını öne sürerek mahkemeye gitmişti. Mahkeme de bu saatlerin ithalatına yasak getirerek ABD'de bu saatlerin satışlarına engel olmuştu. Apple, bu kararın ardından akıllı saatlerinin tasarımında yeniliğe gidiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma, Apple'ın tasarımını değiştirdiği yeni Apple Watch'ların daha önce açıklanan yasaktan ayrı tutulması yönünde karar aldı. Bu karar, mahkeme kayıtlarında da yerini aldı. Böylelikle Apple, Masimo'nun daha önceden aldırdığı yasak kararını aşmayı başarmış oldu. Masimo, Apple'ı kendi patentlerini kullanmak dışında çalışanlarını da çalmakla suçlamıştı.

ABD'li yetkililerden yeni tasarımlara onay

Daha önce Apple'ın güncel Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinde yer alan ve kandaki oksijen seviyesini takip etmeyi sağlayan teknoloji, Masimo'nun patentli teknolojilerini kullanmakla suçlanmıştı. Apple'ın nabız oksimetresini kullanmaya başladığı ilk akıllı saatleri 2020 yılında piyasaya çıkan Series 6 olmuştu.

Apple, mahkemeye konu olan akıllı saatlerinin ABD'deki satışlarını geçen yılın noel dönemi öncesinde durdurmuştu. Daha önceden ithal edilmiş olan saatler ise Amazon gibi platformlarda satılmaya devam edilmişti. Cupertino merkezli dev, henüz detaylarını açıklamamış olsa da akıllı saatlerde yapacağı değişikliklere muhtemelen bir de yazılım güncellemesi ekleyecek. Şimdilik durum Apple için olumlu gözükse de ITC'nin aksi yönde karar verme ihtimali hâlâ bulunuyor.