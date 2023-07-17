Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, bu yıl ikinci nesil Watch Ultra modeli tanıtacak. Üstelik bu model, Apple'a büyük artılar sunacak teknolojiyle üretilecek.

Apple, 2022 yılının eylül ayında bugüne kadarki en dayanıklı ve üst düzey akıllı saati Watch Ultra’yı tanıtmış, piyasaya sürmüştü. Cihaz henüz yepyeni bir seriyi başlatmışken bugün, beklenmedik haberler geldi.

Apple ürünleri hakkında tahminleri ve edindiği bilgilerin doğruluğuyla büyük bir ün edinen analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2023’ün ikinci yarısında yeni bir Watch Ultra modeli tanıtacağını öne sürdü. Saat hakkındaki bazı detaylar da paylaşıldı.

Yeni Apple Watch Ultra, 3D baskı teknolojisiyle üretilecek:

Medium üzerinden bir yazı paylaşan Kuo, Apple’ın tedarik zinciri üzerinde yaptığı incelemelerde yeni saat hakkındaki ilk tahminlerini malzemeden yana yaptı. Buna göre ikinci nesil Apple Watch Ultra, 3D baskı teknolojisinden faydalanılarak üretilen parçalara ev sahipliği yapacak.

Bu parçalar, plastikten üretilen materyaller de olmayacak. Apple, 3D baskı teknolojisini titanyumdan üretilen mekanik parçalarda kullanacak. Bu parçaların hangileri olacağı tam olarak bilinmese de Digital Crown, yan tuş ve eylem düğmesi olabileceği düşünülüyor.

3D baskı teknolojisinin Apple’a sunacağı bir artı da var elbette. Tahminlere göre bu teknoloji, parça üretiminde harcanan zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacak.

Bizim aklımıza gelen soru ise şu: Yeni Apple Watch Ultra’ya gerek var mı?

İkinci nesil Apple Watch Ultra’nın bu yıl tanıtılacağı iddiası aslında ilk kez Bloomberg’den Mark Gurman tarafından ortaya atılmıştı. Ancak böyle bir saate gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı sorgulanabilir bir şey.

Zira Apple Watch Ultra, bugünün en dayanıklı akıllı saat gövdesi, en üst düzey donanım parçaları ve sensörlere ev sahipliği yapıyor. Sadece bir yılda bu parçaları ve cihazın kendisini geride bırakacak edecek yeni bir modelin neler sunacağını ancak bekleyerek görebileceğiz.