Apple’dan herkesin ‘katlanabilir’ telefon beklemesinin üzerine o, teknoloji alanında ‘yuvarlanabilir’ bir telefonla sürpriz yapmaya hazırlanıyor gibi.

Patent başvurusunda yeni ekran teknolojisine sahip yuvarlanabilir bir iPhone modelinin varlığından söz ediliyor. Bu gelişme, Apple'ın mobil cihazlar portföyünü genişletme ve kullanıcılara farklı bir deneyim sunma hedefini yansıtıyor.

Son zamanlarda mobil teknoloji alanında popülerlik kazanan katlanabilir telefonlar, kullanıcılara daha büyük ekran alanı sunarken, taşınabilir ve kompakt bir kullanım sağlıyor. Apple için bu özellik senelerdir konuşuluyordu; şimdi ise farklı biçimde gerçekleşeceği söylenenler arasında.

Senelerdir Apple için katlanabilir iPhone piyasaya süreceği beklentimiz vardı.

Yeni iPhone modelinin katlanabilir olacağı haberi istisnasız her sene ortaya atılırdı. Ancak ortaya çıkan son patentler, Apple'ın katlanabilir telefon konusunda farklı düşünceleri olduğunu gösteriyor. Patent görsellerine bakıldığında alışık olduğumuz katlanabilir modellere benzemeyen, yuvarlanabilir bir iPhone üzerinde çalışılacağı görülüyor.

Apple, "Elektronik Cihazlarla Birlikte Yuvarlanabilir Ekranlar" adlı yeni bir patent başvurusunda bulunmuş.

Başvuruya bakıldığında şirketin, bilinen cihaz modellerinin dışında bir model üzerine çalışıldığı çok net anlaşılıyor. Başvuruya göre cihaz, rulo halinde sarılarak katlanabilecek. Kulağa oldukça garip geliyor.

Patently Apple tarafından ortaya çıkarılan patent, ekranın düzlemsel konumdayken yuvarlanan bir hal alması arasında çok kolay geçiş yapılabileceğini gösteriyor. Apple’ın ilk kez böyle bir konsept üzerinde çalıştığını düşünürsek, düz bir ekran nasıl kırılmadan yuvarlanabilecek?

Patent bilgilerinde bütün detaylar var.

Ekranın yuvarlanabilirliği için cam tabakasının dışına bir basınç uygulanabileceği, böylelikle ekranın zarar görmesinin engelleneceği söyleniyor. Ayrıca ekran üzerinde bulunan sensörler de fiziksel temas gerekmeden el hareketlerini algılayabilecek.

Şunu da belirtmeliyiz ki patentler, bir şirketin keşfettiği ve test ettiği her şeyi kapsar. Yani gerçek bir ürün piyasaya sürülme garantisi vermez. Apple analistlerine göre zaten bu cihaz da 2025’ten önce beklenmiyor. Yuvarlanabilir iPhone, şimdilik olasılık dahilinde.