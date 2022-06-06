Apple'ın akıllı saatleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi WatchOS 9 tanıtıldı. Apple'ın akıllı saatleri için özel olarak tasarlanan WatchOS mobil işletim sistemi, telefonlardaki iOS ile pek çok ortak özelliğe sahip olsa da akıllı saatlere özel birtakım avantajları da mevcut. Bu avantajlara ise bugün itibarıyla yenileri eklendi.

Apple'ın bir süre önce piyasaya sürdüğü Apple Watch akıllı saatler kendilerine özgü bir mobil işletim sistemine sahip. WatchOS adlı bu işletim sistemi sayesinde cihazlara özgü pek çok özellik kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Bugün Apple tarafından düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde de Watch OS'un yeni işletim sistemi WatchOS 9 tanıtıldı. Gelin yeni işletim sistemiyle birlikte akıllı saatlere gelecek olan özelliklere birlikte bakalım.

WatchOS 9 ile gelecek yenilikler

Apple'ın akıllı saatler için geliştirdiği yeni işletim sistemi WatchOS 9'a gelen yeniliklere baktığımızda karşımıza yeni bildirimlerle birlikte yeni bir Podcast uygulaması çıkıyor.

WatchOS 9, yüksek performansa sahip sporculardan ilham alındı.

Sporcuların vazgeçilmezi olan WatchOS 9, yüksek performanslı sporculardan ilham alınarak geliştirilen ölçümler, görüşler ve antrenman deneyimleri içeriyor. Spor yaparken performansı analiz etmenize yardımcı olacak WatchOS 9, daha keyifli antrenmanlar yaparken yaralanmaları da önlemeye yardımcı oluyor. Dikey salınım metreğine sahip WatchOS 9, ne kadar yukarı ve aşağı hareket ettiğini ölçebilir. Adım uzunluğu, yerle temas süresi gibi metriklere dahi bakan WatchOS 9, bu verilere göre yeni antrenman yöntemleri önerebilir.

WatchOS 9'a gelen Heartrate Zone uygulaması ile vücut bilgilerinizi daha iyi kontrol edin.

Apple Watch'a sahip kullanıcılar, spor yaparken mesafe veya zaman aralıklarıyla birlikte hız, dayanıklılık gibi önemli noktalara odaklanmaları için Heartzone isimli özel bir antrenman seçeneğine sahip olacak. WatchOS 9, tempo, kalp atış hızı gibi ölçümleri düzenli olarak yaparken o an yaptığınız eyleme göre farklı veriler tutacak.

Yoğun tempoda spor yaparken elde edilen verilerle daha sakin bir antrenman yaptığınızdaki verilerinizi istediğiniz gibi karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca Apple Watch olsun veya olmasın iPhone kullanıcılarına Fitness uygulaması geliyor. Öncesinde bu uygulama için Apple Watch sahibi olmanız gerekiyordu. Bu uygulama aracılığı ile adımlarınızı ve ne kadar mesafe gittiğinizi detaylı bir şekilde iPhone üzerinden takip edebilirsiniz.

WatchOS 9'la uyku uygulaması Sleep Stages neler sunuyor?

Apple'ın akıllı saatler için geliştirdiği yeni işletim sistemi WatchOS 9'a gelen Sleep Stages uygulaması ile birlikte REM, çekirdek veya derin uyku aşamalarında olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Hangi saat aralığında hangi uyku halinde olduğunuzu denetleyebileceksiniz. Uyku bilimini ilerletmeye yardımcı olmak istediğini söyleyen Apple, uygulama aracılığı ile uyku aşaması verilerini bilim insanlarına gönderebileceksiniz.

WatchOS 9, düzensiz kalp ritmi olan kişilerin takibini mümkün kılacak.

Apple Watch, kalp ritim monitörü, artık atriyal fibrilasyon belirtileri olacak kişileri uyaracak. Bu özellik zaten arka planda çalışıyordu, ancak buradaki yeniliğe göre Apple Watch'a sahip kişiler atriyal fibrilasyonda geçirdikleri süreç hakkında haftalık uyarı alacak.

WatchOS 9,ilaç takibi yapacak.

WatchOS 9 ile birlikte ilaçlarınızı takip edebilmenizi sağlayacak Medications uygulaması geliyor. İlaçlar uygulaması sayesinde kullanıcıların hangi ilacı ne zaman almaları gerektiğini hatırlayacakları bildirimler gönderilecek. Bu uygulama hem iPhone hem de Apple Watch'la bakılabilecek. İlaçları uygulamaya tanıtmak için ilaç etiketini tarayabileceksiniz.

WatchOS 9 hangi akıllı saatlere geliyor?

Apple, WatchOS 9 ile birlikte Watch Series 3 akıllı saatlerinin desteğini kesiyor. Gelecek yeni işletim sistemi Watch Series 4 ve sonrasındaki akıllı saatlerde kullanılabilecek.