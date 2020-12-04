Apple, "gerçek" siyah renkli elektronik cihazlar üretmenin nasıl olabileceğini anlatan bir patent başvurusunda bulundu. Söz konusu başvuru, "Mat siyah MacBook mu geliyor" dedirtti.

Apple, bugüne kadar iPhone’larda pek çok farklı renk seçeneği sunmuş olsa da konu MacBook modellerine geldiğimiz gri tonlarının hakim olduğunu gördük. Ancak ABD Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) ortaya çıkan 3 Aralık 2020 tarihli yeni bir patent başvurusu, bu durumun gelecekte değişebileceğini düşündürdü.

“Mat Siyah Görünümlü Eloksallı Parça” başlıklı patent başvurusunda Apple, taşınabilir elektronik cihazlarda gerçek siyah rengin sunulmasının zorluğundan ve siyah renk seçeneklerinin aslında “koyu gri” bir renk seçeneği sunulduğundan bahsediyor.

Patentin ilerleyen safhalarında ise Apple, ışığı minimum seviyede yansıtacak, bu sayede de mat siyah bir görünümü mümkün kılacak yüzey tasarımının nasıl olabileceğini anlatıyor. Bu da Cupertinolu şirketin yakında siyah renkli MacBook modelleri ile karşımıza çıkabileceğinin ipucunu sunuyor.

Apple gibi büyük şirketlerin pek çok patent aldığını ve aldıkları pek çok patenti gerçek bir ürüne dönüştürmediği unutmamamız gerekiyor. Bununla birlikte mat siyah bir MacBook’un son derece şık ve ilgi çekici bir görünüme sahip olacağını tahmin etmek çok da zor değil.