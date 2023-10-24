Apple analisti Ming-Chi Kuo, firmanın yapay zekâ sunucuları için gelecek yıl ödemesi beklenen miktarı açıkladı. Teknoloji devinin yapay zekâ çalışmalarını sıklaştırması ile birlikte bu alandaki giderleri de büyük artış gösterecek.

Yapay zekâya olan ilgi gittikçe artarken, teknoloji devleri de bu alandaki yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Bu firmalardan biri de Apple. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli analist Ming-Chi Kuo ise Apple'ın, yapay zekâ teknolojileri için kesenin ağzını açtığını iddia ediyor.

Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre Apple, yapay zekâ teknolojileri için büyük oranda "zorunlu" olan sunuculara, devasa paralar harcayacak. Hatta bu meblağ, yıl sonuna kadar 620 milyon dolar olarak kayıtlara geçecek. Gelecek yıl ise daha büyük tutarlar konuşulacak. Kuo, Apple'ın gelecek yıl sunucular için 4.2 milyar dolar harcayacağını belirtti.

Apple, binlerce sunucu alacak

Kuo'nun analizlerine göre Apple, bu yılın geri kalanında 2.000 ila 3.000 arasında yeni sunucu satın alacak. Kuo ayrıca gelecek yıl alınacak olan sunucuların sayısının 20.000'i bulabileceğini ifade ediyor. Apple, şu andaki sunucuların NVIDIA'nın "HGX H100" isimli, 8 GPU'lu modelini kullanıyor ancak gelecek yıl B100 kullanmaya başlayacak. Bu sunucuların her biri 250 bin dolar civarında bir fiyata satılıyor.

Teknoloji firmaları, mesele yapay zekâ olduğu zaman sanal sunucu kiralama yoluna gidiyorlar. Apple'ın yapay zekâ sunucularını kendisinin kurmasının nedeni olarak güvenlik ve gizlilik gösteriliyor. Bu yüzden de firma, milyarlarca dolar harcamaktan çekinmiyor. Ancak Apple'ın harcayacağı paralar dudak uçuklatıcı olsa da Meta ve Microsoft gibi firmaların gerisinde. Ming-Chi Kuo, Apple'ın rakiplerine yetişmek için her yıl birkaç milyar doları gözden çıkartması gerektiğini belirtti.