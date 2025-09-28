Apple’ın Gizli Silahı: ChatGPT’yi Tahtından İndirecek Bir Yapay Zekâ Uygulamasını Test Ettiği Ortaya Çıktı

Apple’ın Siri için geliştirdiği ChatGPT benzeri yapay zekâ uygulaması gün yüzüne çıktı. Veritas adıyla bilinen proje henüz test aşamasında.

Apple, yapay zekâ destekli Siri için uzun süredir yürüttüğü çalışmaları yeni bir seviyeye taşıdı. Şirketin, “Veritas” kod adıyla geliştirdiği iPhone uygulamasıyla Siri’nin gelecekteki özelliklerini test ettiği ortaya çıktı.

Veritas, ChatGPT benzeri sohbet uygulamalarına yakın bir yapıya sahip. Konuşmaları hafızasında tutarak önceki diyalogları hatırlayabiliyor ve daha doğal yanıtlar verebiliyor. Aktarılan bilgilere göre Apple’ın yapay zekâ ekibi bu uygulama üzerinden şarkılar ve e-postalar arasında arama yapmayı ya da fotoğraf düzenleme gibi uygulama içi işlemleri deniyor.

2026’da yapay zekâ destekli yeni Siri’nin merak edilen dönüşümü

Veritas, büyük dil modeli (LLM) temeli üzerine inşa edilmiş bir sistem. Apple’ın kendi Foundation Models sistemiyle başka bir yapay zekâ laboratuvarının teknolojisinin birleştirildiği hibrit bir yapı kullanılıyor. Şirketin bu uygulamayı son kullanıcılara sunmak gibi bir planı bulunmuyor yalnızca yeni özellikleri geliştirme aşamasında bir prototip olarak değerlendiriliyor.

Apple, şu anda Siri’nin yanıtlayamadığı karmaşık soruları ChatGPT’ye yönlendiriyor. Öte yandan Google’ın Gemini modeli ve Anthropic’in Claude sistemiyle de testler yaptığı biliniyor. 2026’da çıkması beklenen yapay zekâ destekli yeni Siri’nin nasıl bir dönüşüm getireceği ise şimdiden merak konusu.