Apple Söz Verip de Tutamadığı Siri Özelliklerine Dayanan Davanın Reddedilmesini İstedi

Apple daha önce Bella Ramsey'in de yer aldığı reklamlarla tanıttığı "daha kişiselleştirilmiş Siri" özelliklerine yönelik açılan davayla ilgili savunma yaptı. Şirket davanın reddedilmesini istiyor.

Apple, geçtiğimiz Mart ayında “daha kişiselleştirilmiş Siri” adı altında tanıttığı özelliklerin çıkışını ertelediğini duyurmuştu. Bu kararın ardından şirket, tüketiciler tarafından “yanıltıcı reklam” iddiasıyla açılan toplu davayla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi ise Apple, mahkemeye başvurarak davanın tamamen düşürülmesini talep ediyor.

Şirketin savunmasına göre dava, Siri’ye ait iki özellik olan “Kişisel Bağlam Farkındalığı” ve “Uygulama İçi Eylemler”in ertelenmesine dayanıyor. Apple, bu özelliklerin yüksek kalite standartlarını karşılaması için ertelendiğini ve bunun tüketicilere zarar vermediğini vurguluyor. Ayrıca tüm kullanıcıların cihazlarını kullanmaya devam ettiğini ve söz konusu özellikleri ücretsiz güncellemelerle alacaklarını söylüyor.

Apple: “Yenilikleri adım adım sunuyoruz”

Apple, davacılara karşı argümanını güçlendirmek için bugüne kadar sunduğu diğer yenilikleri öne çıkarıyor. Şirket; Yazma Araçları, Akıllı Yanıtlar, Genmoji ve Playground gibi 20’den fazla yeni özelliğin geçen sonbahardan bu yana kullanıma sunulduğunu hatırlatıyor. Bu güncellemelerin “dönüşüm sürecinin” bir parçası olduğunu söyleyen Apple, vaatlerinin arkasında durduğunu savunuyor.

Şirket ayrıca Apple Intelligence’ın kademeli olarak geliştirileceğini ve baştan beri özelliklerin “zaman içinde” sunulacağını açıkladıklarını iddia ediyor. Şimdilik gelen detaylara göre Apple’ın bu hamlesi, davanın daha keşif aşamasına gelmeden tamamen düşürülmesini sağlayabilir. Yani mahkeme bu savunmayı haklı bulursa, dava süreci başlamadan kapanmış olacak.

Peki siz Apple'ın savunmasını haklı buluyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.