iPhone 17 Dayanıklılık Testine Girdi (iPhone 17 Pro'ya Kıyasla Sonuçlar İlginç)

Apple'ın en yeni iPhone 17 serisinin standart modeli, iPhone 17 Pro'nun ardından JerryRigEverything'in dayanıklılık testine girdi.

Apple, iPhone 17 Pro serisinin çizilmelere karşı zayıflığıyla gündemdeyken, standart iPhone 17, amiral gemisinin aksine çizilme testinde çok daha iyi performans sergiledi.

Telefonun arka yüzeyi, yumuşak dokulu camdan üretildiği için JerryRigEverything’in zorlu dayanıklılık testlerinde; alüminyum, titanyum ve bakır gibi çeşitli metal objelere karşı büyük ölçüde direnç gösterdi. Kamera ünitesinin keskin anodize alüminyum kenarları olmaması da telefonda çizik oluşma ihtimalini düşüren noktalardan.

iPhone 17 dayanıklılık testi

iPhone 17’nin arka yüzeyi, alüminyum ve titanyuma karşı yalnızca ufak çizikler alırken; ön yüzeydeki Ceramic Shield 2 cam ise Mohs sertlik skalasında seviye 7’de hafif çiziklerle testten geçti.

Telefonun bükülme testinde de hiçbir sorun yaşanmadı ve iPhone 17, dayanıklılıkla ilgili beklentileri fazlasıyla karşılamış oldu.