Apple'ın Yazılımına Sızan Hacker Para Cezasına Çarptırıldı

Avustralya'da bir hackerın Apple'ı hacklemesi nedeniyle açılan davada karar açıklandı. Teknoloji devinin yazılımına sızarak çalışanlarına ait bilgileri çalıp internette paylaşan hacker, para cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da 24 yaşındaki bir hacker, Apple'ı hacklediği gerekçesiyle yerel bir mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgilere göre hacker, hem Apple çalışanlarının bilgilerini hem de şirkete ait yazılım bilgilerini çalarak Twitter ve GitHub'da paylaştı.

Abe Crannaford adlı hacker, gizli verilere iki kez yetkisiz erişim sağlamaya çalışırken yakalandı ve Eden Yerel Mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldı. Hakim Doug Dick, Crannaford'a hapis cezası vermeye gerek olmadığını belirtti. Karara göre Crannaford'un 3,400 dolar ödemesi ve 18 ay boyunca aynı suçtan yargılanmaması gerekiyor.

Crannaford'un, çalışanların kişisel bilgilerini ele geçirerek Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ve GitHub'da Apple'ın özel bir yazılımına dair bağlantılar yayınladığı söyleniyor. Crannaford, bilgi hırsızlığını 2017 ortası ile 2018 başı arasında gerçekleştirerek Yeni Güney Galler'deki Moruya Heads'teki evinden Apple'ın sistemlerine erişmişti.

Crannaford'un avukatı Ines Chiumento, Apple'ın güvenlik sorunlarını keşfeden ve rapor eden insanlara ödül veren anlayışının, insanları bu tür saldırılara teşvik ettiğini savundu. Hakim Dick de böyle bir ödül sisteminin suça teşvik edebileceğini kabul ettiğini belirterek, cezayı bilgileri sızdırması nedeniyle verdiğini öne sürdü.

Apple, daha önce de 2017 ve 2018 yılları arasında Avustralya'daki bir çocuk tarafından hacklenmişti. Apple, hiçbir kullanıcı verisinin çalınmadığını iddia etti ve genç, koşullu olarak serbest bırakıldı. Ülkede bu tarz suçlar için azami cezanın iki yıl hapis ve toplam 13,600 dolar para cezası olduğu bildiriliyor. Aslında aldıkları cezaya bakılırsa hacker'ların ucuz kurtulduğu söylenebilir.