Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, ABD'nin ayaklanmasına neden olan George Floyd cinayetiyle ilgili 'tehdit içeren' bir video yayınladı. Hacker grubu, polisler üzerinden açıkça Minneapolis Polis Departmanı’nı hedef aldı ve gerekli adımlar atılmazsa sonuçları olacağını söyledi.

Çeşitli siyasi olayları devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto etmesiyle bilinen dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, gündeme bomba gibi düşen yeni bir video yayınladı. Hacker grubu, sosyal medyadan yayınladığı videoda geçtiğimiz günlerde katledilen George Floyd’u öldüren polisler üzerinden açıkça Minneapolis Polis Departmanı’nı hedef aldı.

Paylaşılan videoda, “#GeorgeFloyd’u öldüren polislerle ilgili gerekli adımlar atılsın, aksi takdirde bizim atacağımız adımları bekleyin” sözleri dikkat çekti. Pek çok farklı kullanıcı tarafından yüzlerce kez paylaşılan video, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. YouTube’un videoyu silmesiyse pek çok kişi tarafından eleştirildi.

‘Biz büyük bir grubuz, bizi bekleyin’

Paylaşılan videoda maske takmış bir anlatıcı, adaleti sağlamak için “yozlaşmış bir örgüte” güvenmediklerini, bu yüzden ilgililerin birçok suçunu dünyayla paylaşacaklarını söyledi. Hacker grubunun videosunda tam olarak şu cümlelere yer verildi:

“İnsanları öldüren ve suç işleyen devlet memurlarının bizim gibi suçtan hüküm giymeleri gerekir. Aksi takdirde istediklerini yapabilecekleri bir belgeleri olduklarına inanırlar. Yalnızca birkaç kötü polisin tüm iyi polislerin adını lekelediğini iddia edeceksiniz ancak bu kötü polisler, insanlara ve bu kötü polislere ceza vermeyi reddeden sizlere karşı suç işlerken diğer ‘iyi’ polisler orada durursa ne olacak?

İnsanlar bu yolsuzluktan ve insanları koruma sözü vermiş bu kurumun şiddetinden artık sıkıldı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylardan sonra birçok insan, sizlerin burada bizi korumak için değil, bizi bastırmak ve suçlu egemen sınıfın isteklerini yerine getirmek için bulunduğunuzu anlamaya başladı.

Kontrolü elinde tutan insanların düzenini sağlamak için buradasınız, kontrol edilen insanların güvenliğini sağlamak için değil. Hatta, elit kesimin küresel baskı mekanizmasını devam ettirmek için kullandığı mekanizmanın ta kendisi sizsiniz.

Dünya artık gözünü açmaya başlıyor ve bir sonuç olmadan dökülen her kan artık insanları daha da sinirlendiriyor. Bu memurlar cezai suçlamalarla cezalandırılmalı ve özellikle Memur Chauvin cinayetle yargılanmalı. Maalesef sizin yozlaşmış adalet sisteminize güvenmiyoruz, bu nedenle işlediğiniz suçları dünyanın gözleri önüne sereceğiz. Biz büyük bir grubuz. Bizi bekleyin.”

George Floyd’un ölümünün “buzdağının sadece görünen yüzü” olduğunu söyleyen hacker grubu, insanları öldüren ve suç işleyen memurların cezasını çekmesi gerektiğini söyledi. Bu videodan sonra Minneapolis ve Chicago polis departmanlarının web siteleri ile dijital telsiz sistemlerinin hacklendiği iddia edildi.