Apple'ın Yeni Siri'si, Google Gemini Kullanacak

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın gelecek yıl kullanıma sunacağı yeni Siri ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ desteği alacak Siri, Google'ın Gemini teknolojisinden güç alacak. Ancak Gurman, yeni Siri'ye güvenmiyor...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk kez WWDC 2024'te duyurduğu yapay zekâ destekli yeni Siri için vites artırdı. Hatta Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada yeni Siri'nin gelecek yıl itibarıyla kullanıma sunulacağını duyurdu. Peki yeni Siri neler sunacak? Hangi yapay zekâ altyapısını kullanacak?

Bloomberg'den Mark Gurman, bu sorunun cevabını net olarak verdi. Apple'ın yeni Siri ile ilgili planlarından bahseden Gurman, Siri'nin kesin olarak Google Gemini'dan güç alacağını söyledi. OpenAI ile iyi ilişkiler içinde olduğu bilinen Apple, iş Siri'ye gelince en büyük rakibinden destek alma konusunda geride kalmamış diyebiliriz.

Ancak...

Mark Gurman, yeni Siri ile ilgili açıklamasında tam olarak şu ifadelere yer veriyor: Kullanıcıların bunu benimseyeceğinin, sorunsuz çalışacağının veya Siri markasına yıllardır verilen zararı telafi edebileceğinin garantisi yok. Bu açıklama oldukça önemli diyebiliriz. Çünkü Apple, yapay zekâ tarafında zaten büyük çuvalladı. Yeni Siri'nin beklentileri karşılamaması, tüketicileri ciddi anlamda rahatsız edebilir gibi görünüyor.

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti) Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Apple'ın WWDC 2024 etkinliklerinde yaptığı açıklamaya göre yapay zekâ destekli yeni Siri, daha sezgisel ve kişisel bir deneyim sunacak. Asistanın verdiği yanıtlar ile aldığı aksiyonlar daha doğru olacak. Bu arada; Mark Gurman'a göre yeni Siri, dahili web arama özelliğine de sahip olacak. Bakalım tüm bunlar, kullanıcıların beklentisini karşılayabilecek mi...

