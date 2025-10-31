Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Akıllı telefon satışlarını baz alan Omdia'nın 2025'in 3. çeyreğine yönelik raporunda zirvedeki akıllı telefon üreticisi değişti.

Samsung, 2025’in üçüncü çeyreğinde (Temmuz–Eylül) akıllı telefon pazarında zirvede. Omdia’nın yeni raporuna göre Güney Koreli şirket, 60,6 milyon cihaz sevkiyatıyla %19 pazar payı elde etti ve geçen yılın aynı dönemine göre %6 büyüme kaydetti. Apple, 56,5 milyon sevkiyat ve %18 pazar payıyla ikinci sıraya yerleşirken; Xiaomi, 43,4 milyon cihazla üçüncülüğünü korudu.

Samsung’un yükselişinde Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve uygun fiyatlı A07 ile A17 modelleri etkili oldu. Apple cephesinde iPhone 17, “beklenenden daha iyi fiyat-performans” başarısıyla dikkat çekti. Xiaomi, Çin’de devlet sübvansiyonlarının sona ermesiyle düşüş yaşasa da Asya-Pasifik ve diğer bölgelerdeki satışlarla bu kaybı telafi etti.

Samsung, son çeyreğin lideri oldu

Küresel akıllı telefon sevkiyatları üçüncü çeyrekte 320,1 milyon adede ulaştı ve yıllık bazda bakıldığında %3 artış kaydetti. En büyük büyüme Afrika’da (%25) ve Asya-Pasifik’te (%5) gerçekleşti. Kuzey Amerika ve Çin pazarlarında ise satışlar geriledi.

Omdia, büyümenin genellikle 100 dolar altı ve 700 dolar üzeri cihazlardan geldiğini, orta segmentin ise bu noktada zayıf kaldığını belirtiyor. Yakın dönemde artan fiyatların, uygun fiyatlı telefonların satış hızını daha da düşürmesi bekleniyor.