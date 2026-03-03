Apple Nihayet İnadı Bırakıyor: Yeni Siri, Google'ın Sunucularını Kullanabilir

Apple’ın, yeni nesil Siri için Google’ın bulut altyapısını kullanmayı değerlendirdiği iddia edildi. Artan yapay zekâ ihtiyacı nedeniyle Google Cloud ve Gemini modelleri gündeme gelirken, gelişme Apple’ın AI stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor.

Apple cephesinde yapay zekâ tarafı uzun süredir eleştiriliyordu. Siri’nin, ChatGPT ve Gemini gibi üretken yapay zekâ modellerinin gerisinde kaldığı konuşulurken şimdi oldukça dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Apple, yeni Siri için Google ile masaya oturdu.

The Information’ın haberine göre Apple, gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip yeni Siri sürümünde Google’ın bulut altyapısından destek almayı değerlendiriyor. Yani iş sadece yazılım değil, doğrudan sunucu tarafında bir iş birliği ihtimalinden söz ediliyor.

Yeni Siri, Tepeden Tırnağa Gemini Altyapısıyla Güçlenebilir

Apple bugüne kadar gizlilik vurgusunu ön planda tutarak işlemleri mümkün olduğunca cihaz içinde ya da kendi geliştirdiği Private Cloud Compute sistemi üzerinden yürütmeyi tercih etti. Ancak üretken yapay zekâ söz konusu olduğunda iş yükü ciddi şekilde artıyor.

Büyük dil modelleri, devasa veri merkezleri ve yüksek işlem gücü gerektiriyor. İddialara göre Apple’ın mevcut bulut kapasitesi bu noktada sınırlı kalıyor. Bu nedenle şirket, bazı ağır AI görevlerini Google’ın altyapısına taşıyabileceği hibrit bir modeli değerlendiriyor olabilir.