Apple yöneticisi M5 MacBook Pro tanıtımı için ilk videoyu paylaştı

Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, X hesabından M5 MacBook Pro’ya dair güçlü bir gönderi paylaştı. Yeni cihazın tanıtımı çok yakın olabilir.

Apple yöneticisi M5 MacBook Pro tanıtımı için ilk videoyu paylaştı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, 14 Ekim’de yaptığı X (Twitter) paylaşımında “Mmmmm… güçlü bir şey geliyor” diyerek merak uyandırdı. Görselde ise MacBook’a benzer bir cihaz yer alıyordu.

Bu paylaşım, M5 işlemcili MacBook Pro’nun çok yakında tanıtılacağına dair söylentileri doğrular nitelikte. Apple, kendi tasarımı olan M serisi işlemcilerle dizüstü bilgisayar sektöründe performans beklentisini başka bir noktaya taşımıştı.

Bloomberg’den Mark Gurman da, bu paylaşımı destekler şekilde M5 MacBook Pro’nun yıl bitmeden, M5 Pro ve M5 Max modellerinin ise 2026’nın ilk çeyreğinde geleceğini öne sürüyor.

Apple

