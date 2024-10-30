Apple, App Store'daki kullanıcı yorumlarını özetleyen yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Kullanıcılar geri bildirimlere hızlıca erişecek.

Apple, App Store'daki kullanıcı yorumlarını özetleyen yeni bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. Kullanıcılar, uygulama indirmeden önce en sık yapılan geri bildirimleri hızlıca görme imkanına sahip olacak gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalara göre, yapay zekâ tarafından oluşturulan inceleme özetleri, uygulama sayfalarında mevcut açıklama ve ekran görüntülerinin yanında yer alacak.

Kullanıcı geri bildirimleri artık daha erişilebilir olacak

Özetler, yeni yorumlar geldikçe dinamik olarak güncellenecek ve böylece kullanıcılar her zaman en güncel geri bildirimlere erişebilecek. Amazon'un ürün sayfalarında benzer bir özelliği kullanıma sunduğu biliniyor.

Apple, bu özelliğin kullanılabilmesi için uygulamaların belirli bir yorum sayısına ulaşması gerektiğini belirtti. Başlangıçta yalnızca bazı bölgelerde kullanılacak olan özetler, geliştiricilerin yanlış temsil edildiğini düşündükleri durumlarda itirazda bulunabilmelerine olanak tanıyacak. İnceleme özetlerinin ne zaman aktif hale geleceği ise henüz resmi olarak açıklanmadı.