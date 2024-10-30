Apple, M4 Pro ve M4 Max çiplerini tanıttı. Gelişmiş yapay zekâ ve grafik işleme yetenekleri sunmayı hedefliyor.

Apple, kişisel bilgisayarlar için geliştirilmiş yeni çip ailesi M4 Pro ve M4 Max’i tanıttı.

Düzenlenen etkinlikte, M4 Pro ve M4 Max çipleri ile ilgili detaylar paylaşıldı. M4 serisinin en yeni üyeleri, gelişmiş yapay zekâ ve grafik işleme yetenekleriyle dikkat çekiyor.

İşte M4 Pro ve M4 Max karşınızda

3 nanometre teknolojisiyle üretilen bu çipler, profesyonel kullanıcıların iş akışlarını hızlandırmak amacıyla tasarlandı. M4 Pro, 10 adede kadar performans çekirdeği ile yapılandırılabiliyor; M4 Max ise 12 adede kadar performans çekirdeği barındırıyor. Her iki çip de öne çıkan hız ve özelliklere sahip.

M4 Pro, 64 GB'a kadar birleşik belleği ve 273 GBps bellek bant genişliğini desteklerken, M4 Max ise 128 GB'a kadar belleğe sahip. Her iki çip de Thunderbolt 5 desteği sunarak, yüksek veri aktarım hızları sağlıyor.

Teknik özellikler:

M4, 10 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen bir CPU’ya sahip. M1 ile karşılaştırıldığında 1.8 kat daha hızlı performans sunarken, 10 çekirdekli GPU ile grafik performansını iki katına çıkarıyor. M4, 32 GB’a kadar birleşik bellek ve 120 GBps bellek bant genişliği desteği sunuyor.

M4 Pro:

CPU: M4 Pro, 14 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen bir CPU sunuyor.

M4 Pro, 14 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen bir CPU sunuyor. Bellek: 64 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği bulunuyor.

64 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği bulunuyor. Bellek bant genişliği: 273 GBps bellek bant genişliği ile donatılmış.

273 GBps bellek bant genişliği ile donatılmış. Performans: Yapay zekâ ve video iş akışlarında olağanüstü bir hız sağlıyor.

M4 Max: