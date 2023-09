Aquaman and the Lost Kingdom için ilk kısa tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosu, filmin aksiyon dolu olacağını gözler önüne seriyor. İlk büyük fragman ise 14 Eylül'de yayınlanacak.

Warner Bros.'un bir süredir üzerinde çalıştığı Aquaman and the Lost Kingdom'dan ilk kısa tanıtım videosu geldi. Yapımcı ekip, 14 Eylül'de ise ilk büyük fragmanın resmen yayınlanacağını duyurdu.

Gelin hep birlikte yaklaşmakta olan filmle ilgili açıklanan bilgilere yakından bakalım.

Aquaman and the Lost Kingdom tanıtım videosu:

Aquaman and the Lost Kingdom konusu:

Aquaman and the Lost Kingdom, 2018'de yayınlanan Aquaman'in devamı niteliğinde olacak. Bu bağlamda; ilk filmde Aquaman'e karşı büyük bir yenilgi alan Black Manta, bu yenilginin intikamını alabilmek için her zamankinden daha hırslı olacak. Elbette bu durum, Aquaman'i zora sokacak. Devam filminde, Aquaman'i yeni bir ittifakın içinde göreceğiz. Bu ittifakta Atlantis Kralı Orm da bulunacak.

Aquaman and the Lost Kingdom oyuncu kadrosu:

Jason Momoa (Aquaman)

(Aquaman) Patrick Wilson (Orm)

(Orm) Amber Heard (Mera)

(Mera) Yahya Abdul-Mateen II (Manta)

(Manta) Nicole Kidman (Atlanna)

(Atlanna) Dolph Lundgren (King Nereus)

(King Nereus) Randall Park (Dr. Stephen Shin)

Aquaman and the Lost Kingdom vizyon tarihi:

Aquaman and the Lost Kingdom, 20 Aralık'ta vizyona girecek. İlk aşamada sinema salonlarında gösterilecek film, sonradan dijital içerik platformlarına eklenecektir.