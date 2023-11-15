Örümcek-Adam için geniş bir evren hazırlamaya devam eden Sony, Madame Web filminden ilk uzun fragmanı paylaştı.

Örümcek-Adam, Sony'nin elindeki en önemli markalardan biri. PlayStation oyunları da filmleri de büyük başarı yakalayan karakterin Sony Sinematik Evreni'ne dönüşü merakla bekleniyor. Spider-Man'i son olarak Marvel filmlerinde görsek de Sony, aynı evrende bulunan diğer karakterlerin filmlerini de çıkarmaya devam ediyor.

Bu evrene eklenecek son yapım, Madame Web olacak. Geleceği görebilme, kehanette bulunabilme gibi güçleri olan Madame Web'in gerek çizgi romanlarda gerekse çizgi film ve animasyonlarda da Örümcek-Adam ile bağlantısı bulunuyor.

Madame Web filminin fragmanı

Madame Web filminin konusu

Sony fragmanda esas düşman olarak Ezekiel "Zeke" Sims karakterini kullanmış gibi gözüküyor. Fragmanlar bizi yanıltmıyorsa bu film, sonrasında gelecek pek çok yapımın da ortak noktası olacak. Bu yapımda Cassandra Webb adlı karakterimizin Madame Web'e dönüşmesini göreceğiz.

Madame Web filminin oyuncu kadrosu

Yapımın kadrosu oldukça kalabalık. Filmde yer alacak oyuncular arasında Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts ve Adam Scott yer alıyor.

Madame Web filmi nerede yayımlanacak?

Madame Web filmi, ilk olarak sinema salonlarında gösterime girecek.

Madame Web filmi yayın tarihi

Filmin fragmanıyla beraber yapılan açıklamaya göre Madame Web, 14 Şubat 2024'te seyirciyle buluşacak.