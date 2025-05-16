Araba fiyatları düşer mi 2025

Türkiye’de otomobil almak isteyenlerin gözü kulağı fiyatlarda. Ancak herkesin aklındaki o kritik soru hâlâ cevabını bulmuş değil: Araba fiyatları düşer mi, yoksa daha da mı yükselecek? İşte mevcut durum...

Türkiye’de otomobil sahibi olmak artık hiç kolay değil. Artan döviz kuru, yükselen vergi oranları, kredi faizlerinin artması ve şimdilerde etkisini yitirmiş olsa da küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Hâl böyle olunca araba almayı düşünen pek çok kişi, "araba fiyatları düşer mi?" diye düşünmeye başladı.

Sahiden, araba fiyatları düşecek mi? Bu içeriğimizde hem 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki otomobil piyasasının genel durumunu hem de önümüzdeki dönem için fiyatların düşüp düşmeyeceğine dair derinlemesine konuşacağız. Neticede otomobil almayı düşünenler için doğru zamanı yakalamak, son dönemlerde her zamankinden daha önemli hâle geldi.

Ama önce: Araba fiyatları neye göre belirleniyor? Fiyatların değişmesine yol açan etkenler neler?

Araba fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini konuşmadan önce otomobil fiyatlarının neye göre belirlendiğini anlamak gerekiyor. Türkiye’de araç fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

Döviz kuru

ÖTV ve KDV oranı

Kredi faizleri

Üretim ve tedarik zinciri sorunları

Döviz kuru

Otomobil fiyatlarını belirleyen en önemli etkenlerden biri, tahmin edebileceğiniz üzere döviz kuru. Çünkü ülkemizde satılan otomobillerin ciddi bir bölümü, ithal ediliyor. Türkiye'de üretilen otomobiller de parça tedariği gibi durumlar nedeniyle aslında dolar ve euro'daki duruma bağımlılar. Hâl böyle olunca döviz kuru arttıkça, araçların fiyatı da otomatik olarak yükseliyor. Burada aracın yerli veya ithal olması fark etmiyor.

ÖTV ve KDV oranı

Türkiye'deki vergi sistemi, otomobil satın almak isteyen vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü bugün satın almayı düşündüğünüz herhangi bir otomobil için hem ÖTV hem de KDV ödemesi yapıyorsunuz. Üstelik "verginin vergisi" uygulaması nedeniyle vergi yükü daha da artıyor. Yetkililer, zaman zaman ÖTV matrahlarında değişiklikler yapıyorlar ancak bu değişiklikler, diğer nedenlerden ötürü çok da kalıcı olmuyor.

Yukarıda Mercedes-Benz'in resmî internet sitesinden alınan fiyat listesi sayfasını görüyorsunuz. 2025 model Mercedes-Benz A200 (AMG) için istenen fiyat, 2 milyon 944 bin TL. Ancak bu tutarın sadece 1 milyon 357 bin 870 TL'sini Mercedes-Benz alıyor. Yüzde 80 ÖTV ile birleşen yüzde 20'lik kdv, toplamda 1.575.129 TL'lik vergi yükü oluşturuyor.

Kredi faizleri

Araba almak isteyenlerin büyük bir bölümü taşıt kredisi kullanıyor. Faiz oranları arttığında araç kredisi kullanmanın maliyeti de yükseliyor. Ancak yüksek kredi faizleri bazen vatandaşın avantajına olabiliyor. Çünkü kredi kullanılmayınca satışlar düşüyor. Fiyatlar yerinde saymaya veya düşmeye başlıyor.

Üretim ve tedarik zinciri sorunları

Küresel ölçekte yaşanan çip krizi, lojistik problemleri ve hammadde fiyatlarındaki artış, üretici firmaların maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu durumu COVID-19 pandemisinde çok net bir şekilde gördük. İşte sektörde yaşanan krizler, ne yazık ki hem sıfır hem de ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine yol açıyor. Zaten bu tür durumlarda araba bulmak pek de mümkün olmuyor.

Gelelim herkesin merak ettiği o sorunun cevabına: Araba fiyatları düşer mi?

Araba fiyatları düşecek diye bekliyorsanız size can sıkacak bir haberimiz var; araba fiyatlarının ciddi seviyede düşmesini sağlayacak herhangi bir bulguya sahip değiliz. Peki neden böyle düşünüyoruz? Gelin hemen açıklayalım.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan 2025 dönemi için yayımlanan "Piyasa Katılımcıları Anketi"ne göre dolar kuru, yıl sonunda 43,60 TL seviyelerinde olacak. 12 ay sonrasındaysa 45,85 TL seviyeleri görülecek. Yani bu makalenin yazıldığı 14 Mayıs tarihinde 38,76 TL olan kur, daha da yükselecek. Buna paralel olarak otomobil fiyatları düşmeyecek.

Tek neden bu da değil. Hükûmet, ÖTV matrahlarını çok uzun zamandır güncellemiyor. Üstelik sektör kaynaklarına göre en azından şu sıralar, böyle bir çalışma da yok. Hâl böyle olunca otomobillerin üzerindeki vergi yükü değişmeyecek. Bu da araba fiyatları düşer mi sorusu için bir başka olumsuz cevap.

Evet, Türkiye'de araba fiyatları çok yüksek. Ancak ilginç bir şekilde talep de çok güçlü. Hatırlayan okurlarımız vardır; 2024 yılı satışlarında rekor üzerine rekor kırıldı. 2025 yılı da hiç fena gitmiyor. Satışların yüksekten devam etmesi de firmalar için indirim kapılarını kapatıyor. Buna ek olarak; yaz mevsimi de geliyor. Herkes bilir ki insanlar, Türkiye'de yaz mevsimi yaklaştığı zaman araba arayışına girerler. Özellikle de ikinci el piyasasının hareketlenmesi, fiyatların düşmesini engelleyecektir.

Araba almayı ertelemek mantıklı mı?

Buraya kadar anlattıklarımızdan sonra araba almayı ertelemek mantıklı mı diye düşünmüş olabilirsiniz. Az önce de belirttiğimiz gibi 2025 yılında büyük bir fiyat düşüşü beklemek pek mantıklı değil, bundan kaynaklı olarak araba almayı ertelemek de çok mantıklı değil. Belki araba fiyatları düşecek diye beklerken daha yüksek fiyatlarla bile karşılaşabilirsiniz.

Eğer hâlihazırda bir otomobiliniz varsa ve işinizi rahatlıkla görüyorsa ertelemek de mantıklı olabilir. Çünkü gelecekte neler yaşanacağını kimse bilemez. Belki iyi kampanyalar denk gelir, belki de elektrikli otomobil rekabeti biraz daha kızışır ve fiyat düşüşleri yaşanır. Ancak böyle bir senaryonun kesin olmadığını da özellikle vurgulamamız gerekiyor.

Araba fiyatlarının geleceği hakkında kesin konuşmak zor. Ancak mevcut veriler ışığında 2025 yılında fiyatların ciddi şekilde düşmesi beklenmiyor. Döviz kuru, ÖTV, üretim maliyetleri ve piyasa talebi gibi faktörleri, fiyatların yüksek kalmaya devam edeceğini düşündürüyor. Eğer araç almayı acil bir ihtiyaç olarak görüyorsanız, bugünkü şartlar ileride daha da kötüleşebilir. Bu yüzden elinizde bir fırsat varsa değerlendirmeniz mantıklı olabilir. Ancak büyük bir fiyat düşüşü umuduyla beklemek, sizi daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya bırakabilir.

Kısacası, "Alayım mı, bekleyeyim mi?" sorusunun yanıtı kişisel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı. Ancak gerçek şu ki araba fiyatları düşer mi diye beklerken her geçen gün daha ulaşılmaz hâle geliyorlar. Bu yüzden iyi bir araştırma yaparak mevcut fırsatları kaçırmamakta fayda var.