Arabaların gösterge panelleri pek çok simge ile doludur ve her biri farklı bir uyarıdır. Ancak bir tanesi var ki kış ayları gelip çattığında daha sık yanar. Peki bu uyarı ışığı ne anlama gelir?

Başka bir deyişle genellikle sarı veya turuncu renkle yanan ve içerisinde bir ünlem işaretinin bulunduğu bu simge neyin nesidir?

Gelin, anlatalım.

Arabaların gösterge panellerinde yer alan bu uyarı ışığı, bir veya birden fazla lastiğin basıncını kaybettiği anlamına gelir.

Yine lastik basıncının kaybolmasının yanı sıra potansiyel bir delinmenin işareti de olabilir. Fakat lastik basıncının düşmesine neden olabilecek tek şey delinmeler değildir. Örneğin sıcaklığın düşmesi, buna yeterli bir sebeptir.

Lastiklerin içindeki hava basıncı, çevredeki havanın ve üzerindeki arabanın basıncından çok daha yüksek olduğundan, sürüş sırasında aracınızın yere sürtünerek gıcırdamasını önler.

Fakat lastiklerin içindeki hava molekülleri, tek bir statik kütle değildir. Lastiğin sürekli olarak zıplaması ve hareket etmesi, bu havanın dışarı doğru itilmesini sağlar.

Ayrıca kış aylarında sıcaklık düştüğünde, lastiklerin içindeki hava hızlı bir şekilde hareket etmeyi bırakır.

Böylece basınç, dışarıya doğru düşer. Örneğin hava sıcaklığındaki her 10°’lik dalgalanma, araç lastik basıncının 1 psi (lastik basıncını ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir basınç birimi) düşmesine yol açar.

Aynı şekilde hava sıcaklığı, lastik basınç ayarından 30° düşerse lastik basıncı da yaklaşık 3 psi düşer. Öte yandan lastiklerin malzemesinin sıcaklığı düştükçe, içindeki bireysel moleküller çok daha az hareket eder.

Bu sebeple içerideki hava, malzemeyle çarpışır ve ona ısı olarak enerji aktarır. Sonunda da içerideki hava yavaşlar ve sıcaklık düşer. İşte bu da lastiklerin basıncının azaldığının bir göstergesidir ve arabanızın gösterge panelinde yer alan o ışık yanmaya başlar.

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