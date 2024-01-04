Sürücü koltuğuna oturup gösterge paneline şöyle bir baktıysanız devir göstergelerinin sonunda kırmızı bir işaret olduğunu görmüşsünüzdür. Peki ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Aslında otomobillerin “sağlığı” için büyük bir önem taşıyan bu gösterge, “redline (kırmızı çizgi)” olarak adlandırılıyor ve motorun korunmasında ciddi rol oynuyor.

Üstelik araçtan araca farklılık da gösterebiliyor. Şimdilik bu kadar ipucu yeter, ne anlama geldiğine daha detaylı bir şekilde bakalım.

“Redline” olarak bilinen bu işarete “devir kesici” deniyor.

Motor devri, belirli bir noktaya gelince motorun zarar görmemesi için ateşlemeyi ya da yakıtın akışını keser. Bunun ne zaman olacağı ise üreticiler tarafından, motorun dayanıklılığına ve tasarımına göre belirlenir.

Her motorun redline’ı farklıdır ve otomobillerin türlerine ya da kullanım amaçlarına göre değişiklik gösterir.

Kısaca redline, araçların üreticiler tarafından belirlenen maksimum motor hızıdır.

Devir kesiciler, güvenlik standartlarına göre üretilen motorların güvenliğinin sağlanmasındaki faktörlerden biridir. Gösterge motorun sesi olarak “Benden buraya kadar, daha fazla zorlama.” der.

Özetle sistemin amacı, motor bileşenlerinin birbiriyle temas etmesini önleyerek sürücünün, motorun güç üretimi açısından sınıra geldiğinin anlaşılmasına ve bildirilmesine yardımcı olmaktır da diyebiliriz.

Peki redline olmasaydı neler olurdu?

Yüksek devirler, motorun zayıflamasına neden olur. Çok fazla güç elde etmek için çok fazla yakıta ihtiyaç olduğundan yakıt pompasının buna ayak uydurması, hava girişinin iyi bir akışa sahip olması ve enjektörlerin güç üretmek için doğru miktarda yakıt sağlaması gerekir.

Motorun, sınırları aşılarak denge bozulduğunda ise motorun çalışırkenki vuruşları atlanabilir ve yakıt-hava karışımları arızaya neden olabilir. Ayrıca motor hızı arttığında daha fazla ısı olacağı için yağın bozulmasına, soğutma sisteminin aşırı çalışmasına ve motor bileşenlerinin arızalanmasına yol açabilir.

Redline, “bu sınırda kullanabilirsiniz” anlamına da gelmez.

Aracınızda redline göstergesini gördüğünüzde bu sınırda kullanmaya devam etmek, onu olması gerekenden fazlasını yapmaya sürekli zorlamak demektir. Yani bu sınır, güvenli bir sınırda olduğunuzu göstermez.

Yapmanız gereken şey ise devir gücünü azaltarak Hızlı ve Öfkeli karakteri triplerine girmeden, yolcuğunuza sakin bir şekilde devam etmek.

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