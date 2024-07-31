Arabayı Çalıştırmadan Önce Neden Gösterge Işıklarının Sönmesini Bekleriz? Araç O Sırada Ne Yapar?

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Sürüşe başlamadan önce kontak anahtarını çevirip göstergedeki ışıkların sönmesini beklememiz, ardından da arabayı çalıştırmamız tavsiye edilir. Peki bunun altında ne sebep yatıyor?

Aslında bunun altında yatan tek bir sebep yok. Araç, bu sırada pek çok kontrol yapıyor. 

Gösterge ışıklarının sönmesini beklemek, güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor. Biraz daha detaylandıralım. 

Motor kontrol ünitesi (ECU), araç çalıştırıldığında çeşitli sensörlerden gelen verileri kontrol eder.

araba göstergeler

Bu süreçte herhangi bir arıza tespit edilirse, gösterge panelinde o sorunu temsil eden arıza lambası yanmaya devam eder.

Aracın hidrolik sistemleri de bu süreçte kontrol edilir. Fren ve direksiyon gibi sistemler, araç çalıştırıldığında hidrolik basıncını kontrol eder.

Daha modern araçlarda emisyonları kontrol etmek için çeşitli sensör ve sistemler kullanılır. 

araba göstergeler

Bu sistemlerin de düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için ilk başta bir kontrol yapılır. Yine bu süreçte hava yastıkları ve diğer güvenlik sistemleri de test edilir. 

Özetle, kullandığımız araçlarda birçok parça bulunur ve bu parçaların çalışma öncesi araç beyniyle iletişime geçmesi gerekir. Bu işlemlerin sırayla yapılmasını beklemek, araçtaki sorunların önceden tespit edilmesi adına büyük önem taşır. 

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Kaynaklar: RAC, OtoDestekçim 

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