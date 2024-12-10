Otomobillerin gösterge panelinde gösterilen sıcaklığın genellikle yanlış olduğunu fark ettiniz mi? Yani otomobil panelindeki derece ile hava durumundaki derece bir türlü örtüşmez. Peki bunun nedeni nedir?

"Otomobillerin gösterge panellerindeki gösterilen sıcaklıklar neden bu kadar yanıltıcıdır?" "Bunun nasıl bir sebebi olabilir?"

Gelin, cevaplayalım.

Otomobiller sıcak bir yaz gününde genellikle gerçek sıcaklıktan önemli ölçüde daha yüksek bir sıcaklık gösterir.

Aynı şekilde kış günlerinde mevcut olan soğuk hava için de aynı durum geçerlidir. Bu durumun, birkaç sebebi vardır. Öncelikle otomobillerde aslında yerleşik bir termometre yoktur.

Yani otomobillerde termometre değil termistör yer alır. Sıcaklık çoğunlukla cıvalı bir termometre ile ölçülür. Termometrenin içindeki sıvı cıva, ısı eklendiğinde genişler ve belirli bir değere yükselir.

Yine sıcaklık azaldığında büzülür ve daha düşük bir değere düşer. Ancak termistör, artan veya azalan sıcaklığın bir sonucu olarak elektrik akımındaki değişimi ölçer.

Esasen asıl sorun, termistörün kendisinde değildir. Çünkü termistörler doğrudur.

Asıl sorun, termistörün otomobilin neresinde bulunduğudur. Çoğu üretici, termistörü otomobilin ön tarafına, ızgaranın arkasına yerleştirir. Bu sebeple otomobilin sıcaklık okumaları, alışılmadık derecede sıcak bir yerden gelir.

Ayrıca asfalt yollar, sıcak havalarda çok sıcak olur. Bu sebeple yolun yüzeyinin hemen üzerinde alınan bir sıcaklık ölçümü doğru olmaz. Çünkü sıcaklık, yukarı doğru yayılır ve bu sebeple otomobildeki termistör, bu aşırı sıcaklığı gösterir. Aynı durum, soğuk kış günleri için de geçerlidir.

Başka bir ifadeyle yollar veya herhangi bir asfalt, gelen güneş radyasyonunun harika emicilerdir. Hızlı bir şekilde ısınırlar, sıcaklığı yüzeyde yükseltirler ve bu sebeple asfalt üzerindeki sıcaklıklar, çimenli veya gölgeli yüzeyler üzerinden daha yüksektir.

Bu sebeple otomobilin termistörünün kaydettiği sıcaklık, güneş tarafından ısıtılmış veya soğumuş bir yol üzerindeki sıcaklıktan çok daha fazlasını gösterir.

Yine termistörler otomobilin hareket hâlindeki durumuyla karşılaştırıldığında, park hâlinde veya yavaş seyirde çok daha doğru sonuçlar gösterdiği görülür. Son olarak bu cihazların, birkaç derecelik farkları ayırt edebilecek kadar hassas veya güçlü olmadığını belirtmekte fayda var.

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