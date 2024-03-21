Arabalar için çok önemli parçalardan biri de lastikler ve lastiklerin de bir ömrü var. Yaptığımız bazı hatalar nedeniyle lastiklerimizin ömründen yiyebiliyoruz. Gelin hep beraber bu hataları öğrenelim.

Araba lastikleri birçok maddenin bir araya gelmesiyle üretilen ve arabanın bütününü oluşturan bir parçadır. Lastikler, içerisinde doğal ve sentetik kauçuklar, çelik ve kimyasal maddeler barındırır. Yapısına bakıldığında kulağa ne kadar sağlam ve uzun ömürlü bir kullanıma sahipmiş gibi geliyor değil mi? Ancak araba lastiklerinini de bir ömrü var ve kullanım şekliniz bu süreyi belirleyebiliyor.

İşte sizler için bu içeriğimizde araba lastiklerinin ömrünün azalmasına neden olan 6 hatayı listeledik.

Hatalara geçmeden önce lastiklerin ömürleri hakkında genel bilgilere değinelim.

Arabaların lastik ömrü ne kadardır?

Araba lastiklerinin tahmini olarak en az 60.000 km'ye kadar dayanması bekleniyor. Fakat net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü kullanıma ve lastik markası gibi birçok nedene bağlı olarak lastk ömrü değişkenlik gösterebilir. Ancak yapılan araştırmalara göre ise araba lastiklerinin içeriğindeki kimyasal bileşimler 10 yıl kadar dayanabiliyor.

Tabii ki bu lastikleri 10 yıl kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü lastiklerin bir yasal aşınma sınırı var.

Bu sınır araba lastiğinin diş derinliğiyle belirleniyor. Diş derinliği 1,6 milimetrenin altına düştüğünde yasal olarak o lastikle yola çıkmanız yasak. Çünkü bu sınırdan sonra araba lastiği artık güvenli olmuyor. Yol tutuşu azaldığı için arabanın kayma riski de artıyor.

Peki araba lastiğinin yaşı nasıl öğrenilir?

Araba lastiklerinin ömrünün çok önemli olduğuna değindik. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz? Araba lastiklerinin üzerindeki DOT kodu lastiklerimizin yaşını gösterir. Bu kod 4 haneden oluşuyor. İlk iki rakam haftayı, sonraki iki rakam ise üretim yılını gösteriyor. Örneğin 0720 kodu, lastiğin 2020 yılının 7.haftasında üretildiği bilgisini bizlere veriyor.

Şimdi de lastik ömrünü azaltan nedenlere geçelim:

Arabayı sürüş şekli

Tümseklerden kontrolsüz geçiş

Lastiklere zarar verecek zeminlerde bulunmak

Mevsime uygun lastikler kullanmamak

Lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmemek

Balans ayarının yapılması gereken zamanda yapılmama

Her ne kadar tahmini sayılar belirtilse de lastik ömrünü etkileyen faktörler yukarıdaki gibi çeşitlilik gösterebiliyor. Bizlerin de lastik ömürlerinin azalmasına neden olduğumuz hatalarımız var. Bunlar;

Arabayı sürüş şeklimiz

Arabamızı her alanda etkileyen sürüş şeklimiz tabii ki lastiklerimizi de etkiliyor. Eğer sürekli sert ve ani şekilde hızlanıyorsak, ağır yüklerimiz varken agresif sürüşler gerçekleştiriyorsak lastiklerimiz darbeler alarak daha erken aşınabilir.

Lastiklere zarar verecek zeminlerde bulunmak

Her zaman düz ve yeni yapılmış asfalt yollarda araba kullanmıyoruz. Bulunduğumuz zeminler farklılık gösterebiliyor. Zemin ne kadar tümsekli ve çakıllı ise sürüş performansımıza bağlı olarak lastiklerde oluşan aşınmalar artıyor.

Mevsime uygun lastikler kullanmamak

Araba lastikleri mevsimlere göre üretilmektedir. Kış lastiği ve yaz lastiği olmak üzere iki tür araba lastiği mevcut. Farkları ise lastiklerin sırt desenleri ve dişlerinin derinliği diyebiliriz. Böylelikle mevsime göre değişen zeminlerde yol tutuş güvenliği sağlanıyor. Fakat mevsime göre lastikleri kullanmazsak lastiklerin belirlenenden daha erken dönemde aşınmasına neden olabiliriz. Mesela kış lastikleri 15 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılırsa yaz lastiklerine göre %20 daha hızlı aşınabiliyor.

Lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmemek

Lastik basıncı yakıt tüketimi kadar lastiğimizin ömrü için de önemli bir detaydır. Araba lastiklerimizin zarar görme ihtimalini en aza indirmek için lastik basıncını kontrol etmeliyiz. Basınç değeri lastiğin boyutuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden arabamızda kullandığımız lastiğin ne kadar basınca ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gereken basıncın ne çok yüksek ne de çok düşük olmamasına dikkat etmeliyiz. Örneğin, çok düşük lastik basıncı nedeniyle arabanın yol tutuşu azalır ve lastiğin doğru tutuşu koruyabilmesi için daha fazla çaba harcaması gerekir. Bu durum lastiğin daha hızlı aşınmasına yol açar.

Balans ayarının yapılması gereken zamanda yapılmaması

Balans ayarı aracın sürüş sırasında dengede kalmasına yardımcı olur. Bu nedenle hem sürüş güvenliği hem de lastikler için balans ayarı düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Bu sayede lastiklerin her iki tarafında da ağırlıklar eşitlenir ve lastikler dengede kalır. Eğer balans ayarı düzenli ve doğru şekilde yapılmazsa lastikler titreşimlere maruz kalır. Bu da lastiklerin daha hızlı aşınması demektir.

Arabaların lastik ömründen ve lastik ömrüne zarar verdiğimiz hatalardan bahsettik. "Şunları da yapmamız lastik ömrüne zarar veriyor" dedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım.

Bu içeriğimizde araba lastiklerinin ömrüne ve ömrünü etkileyen faktörlere değindik. Sizin de konu hakkında önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Peki yeni bir lastik alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

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