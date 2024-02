Araba lastiği seçimi; aracınızın performansı, güvenliği ve yakıt verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahip. Araç için doğru lastik seçimi yapmak hem sürüş konforunuzu artırır hem de aracınızın ömrünü uzatır. Oto lastik seçerken göz önünde bulundurmanız gereken temel faktörler ve lastik alırken dikkat edilmesi gerekenler bu yüzden çok önemli. Uzun ömürlü lastikler, yaz lastikleri, kış lastikleri arasından ihtiyacınıza en uygun olanı nasıl seçeceğiniz ise eminiz ki rehberimizle daha kolay olacak.

Araba lastiği almak, çoğu sürücü için karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Çünkü piyasada çok çeşitli marka ve modelde araç lastiği mevcut. Ancak doğru oto lastik seçimi yapmak, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi için elzem. O yüzden lastik alırken dikkat edilmesi gerekenler üzerinde daha çok durmanızda fayda var.

Bu rehberimizde yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları ve her koşul için en iyi lastik seçimi nasıl yapılır sorusunu yani kısacası lastikle alakalı aklınıza gelebilecek her şeyi cevapladık!

Araba lastiği alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Lastiğin temelini anlamanızda fayda var.

Doğru lastik tipini seçtiğinizden emin olun.

Her mevsim için doğru lastiği seçin.

Yakıt ekonomisini göz önünde bulundurun.

Lastiklerinizi sırt aşınmasına göre seçin.

Lastik üretim tarihine mutlaka bakın.

Lastiğin temelini anlamanızda fayda var.

Lastikler, basınçlı hava dolu esnek torbalar gibidir. Arabanın yükünü taşır ve hareketini sağlar. İçten dışa üretilen lastikler, hava tutan iç astar ve dengesi için çelik kayışlardan oluşur.

Lastiğin sırtı; yola tutunmayı, yanakları ise darbe emilimini ve sürüş kalitesini belirler. Lastiklerin yanında, boyut ve yük kapasitesini belirten bir kod bulunur. Yeni lastik alırken bu değerlerin uygun olduğundan emin olun.

Doğru lastik tipini seçtiğinizden emin olun.

Doğru lastik seçimi sadece arabanıza uygun olanı bulup takmak değil, biraz daha fazlasını gerektirir. Arabanızın ağırlığı, nasıl sürdüğünüz, lastiklerden ne kadar ömür beklediğiniz, genellikle hangi hava koşullarında ve yollarda sürdüğünüz önemli.

Lastikleriniz sadece arabanızı taşımakla kalmamalı; güçlü çekiş, güvenli yönlendirme ve iyi fren yapabilme gibi işlevleri de yerine getirmeli. Bunları hem kuru hem ıslak zeminde, fazla gürültü yapmadan ve yakıt tasarrufunu düşürmeden yapabilmeli.

Çoğu binek araç dört mevsim lastikleri ile gelir ama bazı performans araçları, yağmurlu ve kış koşullarında iyi olmayan yaz lastikleri ile donatılmıştır. Güvende kalmak için sık sürdüğünüz yerlerin hava koşullarını düşünerek lastik seçin.

Arabanızın kapısının arkasında ya da kullanım kılavuzunda, arabanız için gerekli lastik özellikleri ve hava basınçları yazıyor. Hangi lastik özelliklerinin sizin için önemli olduğuna karar verirken bu bilgileri göz önünde bulundurun.

Her mevsim için doğru lastiği seçin.

Peki, hangi lastiği ne zaman kullanmalıyız? Otomobiller için üç temel lastik tipi var: yaz lastikleri, kış lastikleri ve mevsim lastikleri. Her birinin kendine has özellikleri var ve bu özellikler sayesinde farklı hava koşullarında bize en iyi tutunmayı ve güvenli sürüş deneyimini sunuyorlar. Şimdi bu lastik türlerini daha yakından tanıyalım:

Yaz lastikleri:

Yaz lastikleri, sıcak yaz günlerinin kahramanlarıdır! Bunlar sıcaklığa dayanıklı, sert hamurdan yapılmış lastiklerdir ve özellikle güneşin kavurduğu şehirlerde vazgeçilmezlerimiz arasında yer alır.

Yaz lastiklerinin az ve kısa olukları vardır, bu da onları yağmurlu ve soğuk havalarda pek de ideal kılmaz. Özellikle termometre 10 derecenin altını gösterdiğinde, bu lastiklerin yerini daha uygun seçeneklere bırakmanız iyi bir fikir.

Kış lastikleri:

Kış lastikleri, yumuşacık bir hamura sahip olmaları sayesinde buz gibi havalar bile onları üşütemez. Donma sorunlarına karşı sizi korurlar ve kışın keyfini çıkarırken aracınızla güvenle yol almanızı sağlarlar.

Bu lastiklerin üzerindeki oluklar ve dişler ise âdeta birer kış savaşçısı! Derin yapıları sayesinde karlı, yağmurlu, hatta buz gibi havalarda bile aracınıza mükemmel bir tutunma gücü verir. Özellikle termometre 10 derecenin altını gösterdiğinde kış lastiklerinin sahneye çıkma zamanıdır çünkü bu sıcaklıklarda, diğer lastiklerin hamuru sertleşir ve yol tutuşları azalır.

Mevsim lastiği:

Mevsim lastikleri, yıl boyunca her türlü hava koşuluna uyum sağlayan joker kartlarınız gibi. Bu lastikler, özel bir hamur kullanılarak üretilir böylece hem sıcak yaz günlerinde hem de soğuk kış aylarında yüksek performans sunar. Yaz lastiklerinin aksine soğukta hemen donmazlar, kış lastikleri gibi sıcakta da aşırı yumuşamazlar.

Neredeyse ülkemizin dört bir yanında rahatlıkla kullanılabilirler ki bu da onları oldukça popüler kılıyor. Mevsim lastikleri, âdeta dört mevsimin tüm özelliklerini tek bir lastikte birleştirmişi gibi. Yılın her günü güvenle kullanılabilir olmaları, ekstra lastik alıp depolama derdinden sizi kurtarır.

Ancak her şeyin bir bedeli vardır, değil mi? Mevsim lastiklerinin dezavantajı da bulunuyor. Örneğin hava gerçekten ısındığında, bir yaz lastiğine kıyasla daha fazla yakıt tüketebilirler. Ayrıca karlı havalarda bir kış lastiği kadar mükemmel bir yol tutuşu sunamayabilirler.

Yakıt ekonomisini göz önünde bulundurun.

Yakıt tasarrufu, lastik seçerken bazılarımız için gerçekten önemli bir konu. Unutmayın, her lastik aynı değil ve arabanız için yeni bir lastik almak yakıt tüketimini iyi ya da kötü yönde değiştirebilir.

Her ne kadar birçok kişi yakıt tasarrufunu önemli bulsa da her zaman herkesin en büyük önceliği olmayabilir. Yani, her yedek lastik yakıt tasarrufunu düşünerek yapılmıyor.

Bir diğer önemli nokta, yakıt tasarrufunun doğru hava basıncına bağlı olduğudur. Arabanızın kullanım kılavuzunda yazan hava basıncını düzenli kontrol etmek, yakıtı en iyi şekilde kullanmanın anahtarıdır.

Lastiklerinizi sırt aşınmasına göre seçin.

Lastiğin uzun ömürlü olması; sürüş alışkanlıklarınız, yaşadığınız yerin rakımı, iklim, yol koşulları ve üreticinin lastik uzun ömür tahmini gibi çeşitli faktörlere bağlı. Yol koşulları ne kadar zor olursa lastiğiniz o kadar hızlı aşınır.

Virajlı yollar, çukurlar ve diğer yol koşulları lastik sırtının daha hızlı aşınmasına neden olur. Yanlama yapan biriyseniz, lastiklerinizin de olması gerektiği kadar uzun ömürlü olmayacağını söylememize gerek yoktur herhâlde.

Lastik üretim tarihine mutlaka bakın.

Lastik alırken yeni olmasına da göz atmak iyi bir fikir çünkü lastiklerin de bir raf ömrü var. Dışarıdan bakıldığında sapasağlam görünen 10 yaşındaki bir lastik bile aslında güvenlik açısından pek de sağlıklı olmayabilir. Lastikler yaşlandıkça görünüşlerine aldanmamak lazım.

Peki, almak üzere olduğumuz lastiğin kaç yaşında olduğunu nasıl anlarız?

Cevap, lastiğin yanak kısmındaki sihirli DOT kodunda gizli. DOT yazısının hemen ardından gelen iki hane, lastiğin kimlik kartı gibi bir şey. Bu kodun son iki hanesi, lastiğin üretim yılını söylüyor.

