Arabanızın Park Yerini Unuttuğunuzda Beyninizde Neler Oluyor?

Arabanızı park ettiğiniz yeri sürekli unutuyor musunuz? Bu sinir bozucu olayın arkasında ne olduğunu öğrenmek isteyen araştırmacılar, 400 kişiyi aşkın bir katılımcıyla çevrimiçi bir araştırma yaptılar. Sonuçlarsa oldukça ilginç görünüyor.

Ellerinizde ağır torbalarla süpermarketten ayrıldığınız zamanı düşünün. Anahtarı cebinizden çıkarmak için planlar yapıyorken ansızın arabanızı nereye park ettiğinizi unutuyorsunuz. Beyninizin o an neler yaşadığını bilmiyorsanız, gelin bu konu hakkında yapılan araştırmayı beraber inceleyelim.

York Üniversitesi'ndeki psikologlar, bu sinir bozucu olay hakkında araştırmalara başladılar. Kısmi bir amnezi olarak düşünülebilecek olay anlarının nasıl ortaya çıktığını inceleyen araştırmacılar, şu soruyla karşı karşıya kaldılar: "Unuttuğumuz zaman, hafızamızdaki bilgiler tamamen mi kayboluyor yoksa zamanla siliniyor mu?"

Hafızanız size küçük oyunlar oynuyor olabilir:

Aklındaki soruların cevaplarını bulmaya çalışan araştırmacılar, çevrimiçi bir çalışma yapmaya karar verdi. 18 ila 35 yaş aralığında 400’den fazla katılımcıyı içeren bu araştırma, ortaya ilginç sonuçlar koydu. Hafızamıza aldığımız spesifik konumları beynimiz ya tamamen unutuyor ya da ilk öğrenildiği zamandaki gibi çok net bir şekilde hatırlıyor.

İnsan beyninin anlık unutma sorunuyla ilgili olan çalışmanın ortak yazarı, York Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Aidan Horner şunları söyledi: “Çalışmamızda, insan beyninin unutma anlarında hangi bilgilerin kaybolduğunu saptamaya çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçlara göreyse unutma anlarında hafızamızdaki bilgilere ulaşmakta sıkıntı çektiğimizi fakat bilgilerimizdeki hassasiyetimizin kaybolmadığına rastladık."

Nasıl unuttuğumuz konusunun önemli olduğunu söyleyen Horner, unutmak eyleminin aslında beynimizin karar verme süreçlerini kolay geçirmesinde yardımcı olduğunu ekledi. Dikkat dağıtıcı ve gereksiz bilgileri unutan insan beyni, karar vermek için gerekli temel bilgileri elinde tutmak istiyor.

Çevrimiçi araştırmada katılımcılardan, bir daire üzerindeki kelimelerin yerlerini öğrenmeleri istendi. Sonrasında katılımcıların, seçtikleri kelimelerinin yerini hatırlaması ve bir kalem yardımıyla işaretlenmesi istendi. Arabanızı park etmek için bir yer seçtiğiniz ve sonrasında o yeri bulmak hakkında küçük bir beyin fırtınası yaptırılmış gibi görünüyor.

Hafızamızdaki bilgilerin zamanla mı silindiği yoksa tamamen mi kaybolduğu hakkındaki sorunun cevabınaysa katılımcıların 10 dakika ila 4 gün arasında değişen farklı zaman aralıklarıyla test edilmesi sonucunda ulaşıldı. Kelimelerinin yerlerini unutan insanların bir daha hatırlayamadıklarını ama hatırlayan kişilerin net bir şekilde yerlerini gösterebildiğini ortaya koydular.