Arabada Canlı Yayın Açan Adam Kendi Kazasını Kaydetti

Eşi ve torunlarıyla yolculuk yapan bir vatandaş, araba sürerken sosyal medyada canlı yayın açtı. O anlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden 57 yaşındaki sürücü, önce otobüse çarptı sonra da şarampole savruldu...

Aksaray'da görenlere "Neden?" diye sorduran bir olay yaşandı. Eşi ve torunlarıyla birlikte yolculuk yapan 57 yaşındaki bir vatandaş, aracıyla seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayına başladı. Bir yandan araç kullanırken diğer yandan da yayın yapan yaşlı adam, kaçınılmaz sonu yaşadı. Bir otobüsü sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakaya, önce otobüse çarptı, sonra da şarampole savruldu.

Dikkatsizliğin ve hatanın hat safhada olduğu trafik kazasında sevindirici tek şey, kimsenin bir zarar görmemiş olmasıydı. Edinilen bilgiye göre 3 Temmuz'da kazaya karışan araçta 4 çocuk bulunuyordu. Neyse ki hiçbirine hiçbir şey olmadı.

Kazadan sonra bile canlı yayına devam etti!

Sürücünün kaza sonrasındaki tavırları da oldukça ilginçti. Olay sırasında telefonu yayını sürdüren yaşlı adam, kazadan sonra aracından indi ve canlı yayına devam etti. Sürücü eşinin ise torunlarını sakinleştirmek için "Korkmayın, bir şey yok!" dediği duyuldu.

Yaşanan olay, trafikteki bir anlık dalgınlığın sonuçlarını gözler önüne sermiş oldu. Aksaray'daki olayda telefon tutucusu kullanılmış gibi görünüyor ancak her ne olursa olsun yola odaklanmak şart...

Aksaray'daki trafik kazası, canlı yayına şöyle yansıdı