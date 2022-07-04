Trafik Işıkları Artık Acil Durum Araçlarına Göre Yanacak

Acil durum araçlarının trafik sıkışıklığına en az şekilde maruz kalmasını sağlamak için yeni bir proje başlatıldı. İstanbul'da pilot uygulaması gerçekleştirilen proje şimdiden olumlu sonuçlar verdi.

Ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçları, araç trafiğinin yanı sıra aynı zamanda trafik ışıklarından oluşan trafiğe de takılabiliyor. İşte bu durumun önlenmesi için Türkiye’de yeni bir pilot uygulama başlatıldı. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) tarafından başlatılan proje, acil durum araçlarının trafik ışıklarındaki trafiğe takılmamasını sağlıyor.

İstanbul’un Fatih ilçesinde başlatılan pilot projede acil durum araçları otomatik olarak uzaktan algılanıyor ve önündeki trafik ışıkları bu araçlara göre şekilleniyor. Projenin pilot uygulamasında da bu uygulama ilk defa başarılı bir şekilde çalıştı. Fatih’te bir acil durum aracı, 400 metre geriden gelirken algılandı ve önündeki trafik ışıkları yeşile döndü.

Acil durum araçlarının geldiği yönde ışıklar yeşile dönüyor:

Proje, İSBAK tarafından dünyada akıllı ulaşım sistemleri ve otonom araç uygulamalarında kullanılan V2x teknolojisinin geliştirilmesiyle başlatıldı. Teknoloji, ulaşım yönetim sistemlerine entegre edildi. Proje, acil durum araçlarını sinyalize kavşaklarda önceliklendiriyor ve en az gecikmeyle kavşakları terk etmesini sağlıyor.

Projenin pilot uygulamasında da Fatih’te, itfaiyenin en çok kullandığı güzergah üzerinde bulunan bir kavşak seçildi. Acil durum araçları üzerinde bulunan ünite, konumlarını yol kenarında bulunan sisteme iletiyor ve bu sistem de durumu kavşak kontrol cihazına iletiyor. Böylelikle trafik ışıklarında acil durum araçlarına özel program devreye giriyor.