Arabalarda Bulunan ve Epey Şaşıracağınız 10 İlginç Özellik

İçerisinde her gün zaman geçirseniz de, kendi aracınızda bile olduğunu bilmediğiniz ilginç özellikler yer alıyor olabilir.

Hayatta olduğu gibi kullandığınız otomobillerde de bazen gözümüzün önünde duran bir şeyi fark edemeyebiliyoruz. Bugün, neredeyse bütün araçlarda standart olarak bulunan ama gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz bazı özelliklere göz atacağız.

1. Benzin Pompası Nerede?

Belki de yüzlerce kez yaşanmış bir sorunsal. Birinden emanet araç alınır veya kiralama yaparsınız. Benzinciye yanaşırken bir gerginlik başlar. Halbuki buna hiç gerek yok. Ön panelde pompa girişinin nerede olduğu okla gösterilir. Ok yoksa, pompa hangi yöne tutulmuşsa giriş de oradadır.

2. Yol Durum İkonları

Yine aracınızın ön panelinde olan ve belki de ne işe yaradığını bilmiyor olabileceğiniz göstergelerden biri. Kış aylarında araç kullandığınızda kırmızı bir kar tanesi görüyorsanız, bu dışardaki havanın buzlanmaya sebep olacak kadar soğuk olduğunu gösteriyor.

3. Askılık

Özellikle SUV araçlarda 'Bu ne yahu?' diye sorulan ve alameti farikası merak edilen şey aslında bir askılık. Uzun yolculuklarda üstünüzdeki kıyafetler kırışmasın istiyorsanız, bu askılığı kullanabilirsiniz. Ayrıca kırılabilecek eşyaların bulunduğu çantalar da koyulabilir.

4. 'Uykun Geldi' Göstergesi

New York Times'ın raporuna göre 2015 yılında uyuyakalma sebebiyle tam 800 kaza yaşandı. Oldukça dikkat edilmesi gereken bu hususla ilgili Audi, Mercedes ve Volvo araçlarda, eğer aracı uzun süre stabil tutamazsanız, yalpa yaparsanız uykunuzun geldiği algılanıyor. Ekranda dumanı tüten bir kahve logosu görüyorsanız, sebebi bu.

5. Lastik Basıncı Görüntüleme Sistemi

Eğer 2014 Kasım sonrası çıkışlı bir aracınız varsa, kesinlikle bu özelliğe sahipsiniz demektir. Yakıt tasarrufu ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla araçlara koyulması zorunlu olan bu sensörün logosu yukarıdaki gibidir ve bu uyarıyı görüyorsanız, lastiklerinizin havasını kontrol ettirmeniz gerekiyor.

6. Sohbet Aynası

Bu özellik aracınızda muhtemelen bulunmuyor olabilir. Bir takım mini-vanlarda ve SUV'larda olan bu ek ayna ile arkadaki kişiyle sohbet ederken geri dönmeniz gerekmiyor ve dikkatinizin dağılmamasını sağlayabiliyorsunuz.

7. Volvo S80 ve Kalp Atışı Dedektörü

Volvo'nun S80 modelinde oldukça 'havalı' bir özellik bulunuyordu. Aracın anahtarında, otomobilinizin kilitli olup olmadığını ve içinde birinin bulunup bulunmadığını belirten göstergeler bulunuyor. Peki otomobil, içeride birinin olduğunu nasıl anlayabiliyor? İnanması güç gelebilir ama araçta kalp atışını tespit edebilecek kadar güçlü bir elektronik dinleme sistemi yer alıyor. Volvo'nun bu teknolojiye 2007'de erişmiş olması da doğrusu büyük olay.

8. Dinamik Denge Kontrolü

ABD'de 2011 yılından beri araçlarda olması zorunlu bir özellik de dinamik denge kontrolü. Eğer göstergelerinizde sağa sola yalpa yapan bir otomobil ikonu görürseniz, bu özelliği açmanız öneriliyor. Son dönemde piyasaya sürülen birçok araçta zaten bu özellik otomatik olarak geliyor. Eğer kapatma butonu varsa, bunu sadece aracınızı çamurdan veya kardan çıkarmaya çalışırken kullanmanız gerek.

9. Adaptif Hız Sabitleyici

Orijinal adıyla Adaptive Cruise Control (ACC), aracınızı trafiğe duyarlı ve hızı otomatik ayarlayacak şekilde kullanmanızı sağlıyor. Bunun ne işe yaradığını şöyle örnekleyelim: Diyelim saatte 130 kilometre hızla seyrediyorsunuz ve bu özelliği açtınız. Önde 100 kilometre hızla giden bir araç varsa, otomobiliniz hızı öndeki araca göre ayarlayıp gerekli oranda düşürecektir.

10. Tutamaçlar

Muhtemelen neredeyse bindiğiniz her araçta gördüğünüz, camın üstüne konumlandırılmış tutamaçların denge sağlamak için olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu tutamaçların icat edilme amacı, engelli kişilerin araca giriş çıkışlarını kolaylaştırmak içindir. Özellikle ayaklarında yeterli güç olmayan kişiler, doğru konum alana kadar bu tutamaçlardan güç alırlar.