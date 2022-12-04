Bu İnsanlardan Hangisinin Gerçek Olduğunu Bulabilecek misin?

Yapay zekayı gözünden tanırım diyenlerden misiniz? O zaman bu testimiz tam size göre. Size iki tane insan görseli vereceğiz ve hangisinin yapay hangisinin gerçek olduğunu bulmanızı isteyeceğiz.

Özellikle son 4-5 yıldır yapay zekalarla üretilmiş görseller sürekli daha kaliteli hale geliyor. Hatta bazı görseller var ki hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu tahmin etmekte zorlanabilirsiniz.

Bugün sizlere yapay zekanın hangi aşamaya geldiğini daha iyi görmenizi sağlayacak bir test hazırlamaya karar verdik. Toplamda 10 sorudan oluşan testte karşınıza sürekli iki insan görseli çıkacak. Bunlardan birisi gerçekken diğeri yapay bir görsel. Görsele bakarak hangisinin gerçek hangisinin yapay olduğunu bulabilecek misin? O zaman kendine güvenenleri hemen testimize alalım.

Fotoğrafını gördüğün bu insanlardan hangisinin gerçek olduğunu bulabilecek misin?

1)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

2)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

3)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

4)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

5)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

6)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

7)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

8)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

9)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

10)

Hangisinin gerçek olduğunu görmek için tıkla!

Testte kaçta kaç yaptınız? Yorumlarda buluşalım.