Lise Öğrencisinin Ahşaptan Ürettiği Fonksiyonel Araba Modeli

Litvanya'da bir lise öğrencisi, motorundan güç aktarma organına kadar tamamen ahşaptan bir araba tasarladı. Arabanın çalışır haldeki görüntüsü ve parçaların kusursuz işleyişi görülmeye değer.

17 yaşında bir genç, kendi tasarladığı ve 6 ay boyunca, yaklaşık 300 saatte geliştirdiği ahşap araba modelini Reddit'te paylaştı. Ahşaptan tasarlanmış V8 motora ve gücü arkadaki tekerleklere aktaran 3 manuel vitese sahip olan model, sadece 35 dolar maliyetle üretildi.

Ahşap araba aslında 11. sınıf öğrencisi olan Reddit kullanıcısının fizik projesi olarak ortaya çıktı. Lise öğrencisi genç, 4 yaşından beri ağaç işleriyle uğraşıyormuş ve uzmanı olduğu alanda bir şeyler üretme konusundaki arzusu sayesinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyor.

Mekaniğe olan ilgisi, ahşap araba modelinde ilerlemesini sağladı

LEGO gibi teknik parçalarla oynama konusunda da oldukça tecrübeli olduğunu belirten genç, mekanik olan her şeye ilgisi olduğunu ve bağlantılı olmayan diğer alanlardan da çok şey öğrenebildiğini belirtiyor. Ayrıca bu proje ile elde ettiği başarıyı daha önce bisikletler üzerindeki çalışma deneyimine de bağlıyor.

Paylaştığı videoda, ahşap arabanın her bir bileşeninde kullanılan işlemi açıklayan genç, babasından motor bloğu ve tekerlekleri oluşturmak için yardım aldığını söylüyor. Genç, Reddit'teki paylaşımında tüm proje üzerinde sadece kendisinin çalıştığını, sürecin stresli olduğunu ve internette benzer bir tasarım olmamasının kendisini zorladığını belirtiyor.

Vites kutusunun karmaşıklığından bahseden lise öğrencisi, vites kutusu için haftalarca farklı tasarım konseptleri üzerinde çalıştığını ve bileşenleri doğru bir şekilde tasarlamak için çok zaman harcadığını aktarıyor. Ayrıca debriyaj ve hidroliği içeren birçok ince ayar ve karışıklık söz konusu olduğunu belirtiyor.

Litvanyalı lise öğrencisinin yaptığı araba oldukça etkileyici görünüyor. Kontak anahtarı çevrildiğinde motorun harekete geçmesi ve her şeyin kusursuz işlemesi kesinlikle takdire şayan. Daha fazla uzatmadan sizi videoyla başbaşa bırakalım.

Ahşaptan yapılan tamamen fonksiyonel araba: