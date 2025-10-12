Tümü Webekno
Arabayı Uzun Süre Eco Mod’da Kullanmak Motora Bir Zarar Verir mi?

Yakıt fiyatlarının alıp başını gittiği bu dönemde sürücüler haklı olarak ''Nereden tasarruf etsek de daha az yaksak'' diye hesaplar yapıyor. Akla ilk gelen çözümlerden biri de aracı ECO mod’a alarak kullanmak oluyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

Çoğu yeni nesil araç sürüş modlarında spor ve normal ile birlikte ECO mod’u da sunuyor. Arabayı ECO mod’a almak, motor performansından elektrikli sistemlere kadar çoğu şeyi etkiliyor.

Peki avantajlı gibi görünen bu seçebeği uzun süre kullanmak zararlı mı?

Temelden başlayalım: ECO mod tam olarak ne yapıyor da yakıtı düşürüyor?

1

Aslında ECO modun yakıtı düşürmesinin sebebi, motorun ve aracın çalışma karakterini daha “sakin” bir hâle getirmesi. Gaz pedalına bastığında beyne giden sinyal yumuşatılır, böylece ani hızlanmalar kısılır, motor daha sakin çalışır. Yani pedala aynı şiddette bassak bile motor daha az yakıt püskürtür ve aracı ani hızlanmaya zorlamaz.

Otomatik şanzımanlı araçlarda vites geçişleri daha erken yapılır, bu da motorun yüksek devirlere çıkmadan düşük devirde kalmasını sağlar; düşük devir ise doğal olarak daha az yakıt tüketimi demektir.

Peki aracı uzun süre ECO modda kullanmak zararlı mı?

2

ECO modu uzun süre kullanmak zararlı değildir, aksine yukarıda da bahsettiğimiz nedenlerden ötürü motorun ve şanzımanın daha düşük stres altında çalışmasını sağlar. Motor parçalarının aşınmasını azaltır, yakıt tüketimini düşürür.

Ancak işin dikkat etmemiz gereken bir tarafı da var.

3

Sürekli ECO mod'da kullanıldığında motor yüksek devirlere daha az çıkar; bu da uzun vadede egzoz hattında ve turbo sisteminde kurum birikmesine yol açabilir. Bu nedenle özellikle turbo beslemeli araçlarda, ara sıra normal veya sport modda motoru yüksek devirlere çıkarmak faydalıdır.

Özetle, ECO mod'u uzun vadeli kullanmak güvenlidir ancak aracın sağlığı için belli aralıklarla farklı modlarda da sürüş yapmak en doğru yaklaşımdır. Peki siz ECO mod’u kullanıyor musunuz, sizce gerçekten de işe yarıyor mu?

Araba

