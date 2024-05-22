Trakya Üniversitesi ile araç kiralama şirketi Sixt, iş birliğine giderek bir ilke imza attıklarını duyurdu. Araç kiralama, üniversite genelinde seçmeli ders olarak öğrencilere sunulacak.

Özellikle seyahat edenlerin ve otomobil sahibi olmayanların kullandığı araç kiralama, tüm dünyada çok tercih edilen bir yöntem. Ülkemizdeki fiyatların korkunç seviyeye gelmesiyle bazen kiralamanın daha avantajlı hâle geldiğini bile görebiliyorduk.

Şimdi ise araç kiralama hakkında oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Araç kiralamanın dünyada bir ilk olarak Türkiye’de bir üniversitede ders olacağı duyuruldu. Evet, yanlış duymadınız.

Trakya Üniversitesinde alan dışı seçmeli ders olarak okutulacak

Trakya Üniversitesi ve araç kiralama şirketi Sixt Türkiye, iş birliğine giderek araç kiralamanın ders olarak verileceğini duyurdu. Sixt Türkiye tarafından yapılan açıklamada, dersin “Araç Kiralama ve Mobilite Yönetimi” ismini alacağı ve üniversite genelinde alan dışı seçmeli ders olarak okutulacağı duyuruldu.

Araç kiralama dersiyle birlikte gençleri iş dünyasına adım atmalarına teşvik etmek ve kiralama sektöründe bir kariyer düşünenleri desteklemek amaçlanıyor. Böylece sektöre dahil olması için eğitimli insanlar yetiştirmek mümkün olacak.