İkinci el otomobil pazarında ciddi bir daralma yaşanıyor. Noterlikler üzerinden gerçekleştirilen resmî devir sayılarına göre ikinci el otomobil satışları, yıllık bazda 27,9 düşüş gösterdi.

EBS Danışmanlık, ikinci el piyasasına ilişkin önemli veriler paylaştı. Noterler üzerinden gerçekleştirilen resmî satış verilerini paylaşan EBS Danışmanlık'tan Erol Şahin, ikinci el otomobil satışlarındaki gerilemeyi gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre nisan ayı boyunca noterlikler üzerinden 515 bin 415 adet ikinci el otomobil devri yapıldı. Bu da yıllık bazda yüzde 27,9 düşüşe denk geliyordu. Yılın ilk dört ayındaki satışların 2 milyon 200 bin olarak kayıtlara geçtiği görülüyor ki bu da yıllık bazda yüzde 15,2'lik daralma yaşandığı anlamına geliyor.

İkinci el pazarında daralma daha da devam edebilir

Verilere baktığımızda aylık bazda 2. el otomobil satışları, Şubat 2024 hariç tüm aylarda bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl satışların en durgun olduğu sohbahar aylarında dahi 450 bin civarında araç satışı kayıtlara geçerken bu yıl araç satışlarının en yüksek seviyede olması beklenen ilkbahar aylarında 500 bin barajı zor geçiliyor.

Peki bu düşüşün sebebi ne ve ne kadar daha devam edecek?

Bu düşüşün ardında birkaç temel neden bulunuyor. Bunlardan ilki, geçtiğimiz yıl sıfır otomobillerde yaşanan arz problemi ve stokçuluğu takiben ikinci el otomobil fiyatlarının haddinden fazla artmış olması. Arz probleminin çözülmesi ve 6 ay-6 bin kilometre limiti ile stokçuluğun önüne geçilmesiyle fiyatlardaki yükseliş trendi de kırılmıştı. Fiyatlardaki bu astronomik yükseliş ve sonrasındaki anormal durağanlık, doğal olarak alıcıların piyasaya olan güvenini yerle bir etti.

İkinci faktör ise bu yıl, geçtiğimiz yılın tam tersi şekilde arz fazlasının olması. Özellikle 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenleme ve talebin düşük olması nedeniyle markalar, ellerindeki sıfır otomobil stoklarını eritmek için kampanya üstüne kampanya duyuruyor. Sıfır otomobile ulaşmanın "parası olan için" kolaylaşması, ikinci el piyasasının sakinlemesine yol açtı. Muhtemelen satışlardaki düşüş, en azından 7 Temmuz'daki düzenlemeye kadar muhtemelen devam edecek. Sonrasında neler olacağını ise bekleyip göreceğiz...