"Araban mı Var Derdin Var." Diyenler Toplansın: En İyi Araç Masrafı ve Yakıt Takip Uygulamaları

Otomobil sahiplerinin en canını sıkan konulardan biri araçların masrafları. Biz de bu masrafları takip etmenizi sağlayan uygulamaları sizler için derledik.

"Araban mı Var Derdin Var." Diyenler Toplansın: En İyi Araç Masrafı ve Yakıt Takip Uygulamaları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Artan yakıt fiyatları, bakım maliyetleri ve vergiler, araç sahibi olmanın yükünü her geçen gün artırıyor. Yükselen masraflar nedeniyle artık "Araban mı var derdin var." tabiri gerçeğe dönüşmüş durumda. Bu yüzden de arabaların masraflarını, yakıt giderlerini takip etmek otomobil sahipleri için büyük önem taşıyor. Neyse ki çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da işinize yarayan mobil uygulamalar mevcut.

Şu anda uygulama mağazalarında araçlarınızın masraflarını düzenli olarak takip etmenizi sağlayan birçok uygulama mevcut. Biz de bu içeriğimizde** araç masrafı ve yakıt takip uygulamalarından **bazılarını sizler için derledik. Bu uygulamalar sayesinde harcamalarınızı takip edebilecek ve aracınıza daha iyi bir şekilde bakabileceksiniz.

Araç masrafı ve yakıt takip uygulamaları

  • Drivvo
  • Fuelio
  • Spritmonitor
  • Simply Auto
  • aCar

Drivvo

driv

Araç masraf takibi konusunda dünya çapında en popüler uygulamalardan biri olan Drivvo, detaylı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Bu uygulama ile yakıt alımlarınızı, servis bakımlarınızı, vergi, sigorta ve otopark gibi tüm periyodik masraflarınızı tek bir yerde takip edebilirsiniz. Drivvo, girdiğiniz verilere dayanarak size kilometre başına maliyet, aylık ortalama yakıt tüketimi gibi kritik istatistikleri de grafiklerle sunuyor.

Fuelio

Ekran Resmi 2025-11-05 13.09.43

Sade ve modern bir arayüz arayanlar için Fuelio mükemmel bir seçenek olarak geliyor. Özellikle yakıt tüketimine odaklanan uygulama, her yakıt aldığınızda kilometre ve litre/fiyat bilgilerini girmenize imkân tanırken bu verilerle aracınızın gerçek zamanlı yakıt tüketimini, iki dolum arasındaki mesafeyi ve maliyetleri hesaplıyor.

Spritmonitor

Ekran Resmi 2025-11-05 13.13.28

Kullanıcıların yakıt tüketim verilerini anonim olarak paylaşmasına ve kendi araçlarının tüketimini, aynı model ve motora sahip diğer binlerce araçla karşılaştırmasına olanak tanıyan Spritmonitor, hem bir gider takip hem de bir topluluk uygulaması. Sadece yakıt değil, aynı zamanda lastik, servis, vergi gibi tüm giderleri de kaydedebilir ve aracınızın gerçek toplam maliyetlerini hesaplayabilirsiniz.

Simply Auto

Ekran Resmi 2025-11-05 13.14.50

Uzun yıllardır araç sahipleri tarafından tercih edilen bir uygulama olan Simply Auto; yakıt, bakım ve diğer harcamaları kaydetmenize ve giderlerinizi takip etmenize imkân tanır. Bunun yanı sıra aracınızın servis geçmişini detaylı bir şekilde tutmanıza yardımcı olur.

aCar

Ekran Resmi 2025-11-05 13.18.02

Play Store'da 1 milyondan fazla indirmeye sahip olan aCar uygulaması, iOS için sunulmasa da Android sahibi araç kullanıcıları için faydalı bir uygulama. uygulama, aracınızla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü veriyi kaydetmenize olanak tanyor. Yakıt, servis kayıtları, parça değişimleri, sigorta poliçeleri, harcamalar ve hatta modifikasyonlar gibi verileri girebilir ve masraflarınızı takip edebilirsiniz.

Araçlarınızda masraf ve yakıt takibi yapmanız uygulamalara birlikte göz attık. Bu uygulamaları yükledikten sonra gider yönetiminizi daha iyi yapabilecek ve aracınızın durumunu takip edebileceksiniz. Sizin de eklemek istediğiniz uygulamalar varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.

