Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında araç sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli bir kararın altına imza attı. Bakanlık tarafından bugün yayınlanan genelgeye göre, araçlarının muayene süresi gelenlere 3 ay süre tanındı.

Tüm dünya gibi Türkiye de yeni tip koronavirüs salgını ile savaşa girmiş durumda. Gerek 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı gerekse toplumun geniş kesimine yayılan sosyal izolasyon yöntemleri, hayatı bazı yönlerden durma noktasına getirmiş durumda.

Bundan yola çıkarak çok önemli bir karar alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene süresi gelenlere 3 aylık süre tanıdı. Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe giden Bakanlık, 3 aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılmasını şart koştu. Fakat salgının gidişatına göre bu sürenin uzatılma ihtimali bulunuyor.

Araç muayeneleri hakkında Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik

Araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şu ifadelere yer verildi: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir”

Daha önce de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler.