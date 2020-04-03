Koronavirüsün Tüm Türkiye'ye Nasıl Yayıldığı Belirlendi

Ülkemizde de devam eden koronavirüs salgınına dair merak edilen noktalardan biri de salgının Türkiye’de nasıl yayıldığı. Yapılan yeni bir analizle bütün Türkiye’ye virüsün nasıl bulaştığı belirlendi.

Koronavirüs salgına karşı önlem almak için yapılan çalışmalardan biri de virüsün Türkiye’deki yayılma yolunun belirlenmesidir. Özellikle virüsün Türkiye’ye nasıl girdiğinin ve diğer illere nasıl yayıldığının ortaya çıkarılması, önlemler için önemli bir noktada duruyor.

Türkiye’de koronavirüs salgının nasıl yayıldığını analiz etmek için virüse yakalanan insanların beyanlarından yola çıkılarak yayılma noktaları belirleniyor. Virüse yakalananların hikayeleri, virüsün Türkiye’deki yayılmasının haritasının da çıkarılmasını sağladı.

İstanbul ve İzmir’e virüs nasıl bulaştı

Yapılan analize göre İstanbul ve İzmir’e koronavirüs Avrupa’dan gelen insanlarla taşındı. Özellikle İstanbul’dan diğer illere gerçekleşen şehirlerarası geçiş nedeniyle virüs Kocaeli ve Ankara başta olmak üzere 4 veya 5 ile taşınmış oldu.

Anadolu, koronavirüse umre kafileleri ile yakalandı

Türkiye’nin koronavirüs yayılma haritasını çıkarmak için yapılan çalışmada Anadolu’ya koronavirüsü umreden gelenlerin taşıdığı belirlendi. Karantinaya alınmayan ilk umre kafilesinin koronavirüsün Anadolu’ya taşınmasında rol oynadığı belirlendi. Daha sonraki umre kafileleri karantinaya alınmış olsa da salgın Anadolu’da da başlamış oldu.

Karadeniz’e ise Avrupa’dan gelen gurbetçiler ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden gelen insanların taşıdığı anlaşıldı. Akdeniz şehirleri de Karadeniz gibi Avrupa’dan ve büyükşehirlerden gelen insanlarla koronavirüs salgınına yakalandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise İran ve Irak temaslarıyla salgının başladığı belirlendi.

Yapılan çalışma ile virüsün iller arasında hızla yayıldığının görülmesi üzerine ilk etapta 30 büyük şehirde sıkı önlemler alınmıştı. Salgın Türkiye’nin bütün şehirlerine yayıldığında ise şehirlerarası geçişler oldukça zorlaştırıldı.

Otobüs ve uçak gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak şehir değiştirmek için önemli bir sebep gösterip, izin almak gerekiyor. Şehirlerin giriş ve çıkışlarına kurulan kontrol noktaları ile özel araçlarla yapılacak şehirlerarası yolculukların da önüne geçilmeye çalışıyor. Kontrol noktalarında, insanların ateşleri de kontrol ediliyor. Bu şekilde koronavirüs şüphesi taşıyanlar belirlenebiliyor.